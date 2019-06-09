Дочь Евгения Кошевого во второй раз пришла на "Голос. Дети": яркое видео выступления

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Варвара Кошевая на "Голос. Дети" 5 сезон
Варвара Кошевая на "Голос. Дети" 5 сезон / Instagram / @golos.dity

Популярное вокальное шоу "Голос. Дети" 5 сезон сегодня, 9 июня, отгремело третьим выпуском на телеканале "1+1". Требовательные тренеры наполнили свои команды новыми участниками, среди которых была и дочь главы "Квартала 95" Евгения Кошевого, 11-летняя Варвара.

О ее появление в третьих слепых прослушиваниях "Голоса. Дети" было сообщено ранее в коротком видеоанонсе. Там отмечалось, что после 2,5 лет упорных тренировок девочка решила снова попробовать свои силы. Ведь когда-то она уже была в команде Потапа на детском проекте, но не смогла превзойти свою соперницу в вокальных боях.

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Теперь уже немного повзрослевшая Варвара вышла на главную сцену страны с песней "Fall in Line" Кристины Агилеры и сразу очаровала всех сильным вокалом, который заметно улучшился с последнего раза. К ней повернулись все судейские кресла, чего совсем не ожидала шокированная Варвара. После некоторых размышлений и искренних эмоций она все же выбрала команду Джамалы, но поблагодарила всех за новую возможность проявить себя на вокальном проекте.

Голос Дети 5 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: – Варвара Кошевая – Fall in Line

Поддержать 11-летнюю девочку пришли и звездные родители Варвары – папа Евгений, даже вышел на сцену после выступления дочери, и мама Ксения. Также в группе поддержки были друзья девочки и друзья семьи. Еще до слепых прослушиваний талантливую Варвару в социальных сетях поддерживали звездные друзья отца – Елена Кравец и Юрий Ткач.

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Теги: Новости Украины Голос Дети 5 сезон смотреть онлайн Новости LifeStyle Звездные дети LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
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