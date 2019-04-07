Дочь Эминема похвасталась соблазнительной фигурой: фото

23-летняя дочь известного американского рэпера Эминема Хейли Скотт быстро стала звездой в социальных сетях и не стесняется демонстрировать публично свою фигуру.

На днях Хейли опубликовала на своей странице в Instagram новые снимки с роскошного отдыха в Австралии.

Читайте также: 21-летняя Кайли Дженнер засветила пышный бюст: фото

На фото 23-летняя дочь Эминема позирует в черном купальнике, показывая стройные ноги и спортивную фигуру около водопада. Пользователи в сети взорвались комплиментами в комментариях. Некоторые из поклонников отметили, что девушка очень похожа на своего звездного отца.



Хейли Скотт / Instagram / @hailiescott1

К слову, мама Хейли Ким Скотт вышла замуж за Эминема (Маршалл Брюс Мэтерс III) в 1999 году. Их брак продлился два года, а в 2006 году они снова поженились. Однако во второй раз пара не прожила вместе и года.



Хейли Скотт / Instagram / @hailiescott1

Сам Эминем признался, что сожалеет о том, что ранее сделал дочь звездой своих клипов.

Я произносил твое имя, но всегда пытался скрыть твое лицо. Это сумасшедшая игра, я хотел заявить о своей любви к тебе, но, черт возьми! Я даже не мог подумать, что все будет вот так. Если бы знал, то не сделал бы этого. Ты ничего из этого не просила,

– говорится в треке.



Хейли Скотт / Instagram / @hailiescott1



Хейли Скотт / Instagram / @hailiescott1