Дочь Кузьмы Скрябина очаровала сеть романтическими фото со свадьбы

Дочь украинского певца Андрея Кузьменко, более известного как Кузьма Скрябин, вышла замуж. Церемония прошла в Киеве 20 декабря, однако до сих пор Мария-Барбара делится романтическими свадебными снимками. На днях на ее инстаграм-странице появились очередные кадры, которые успели очаровать сеть.

На новых фотографиях можно подробнее рассмотреть наряд единственной дочери Кузьмы Скрябина. Согласно фото, звездная невеста выбрала для особенного праздника роскошное платье с треугольным вырезом на спине и шлейфом. Атласный наряд отлично подчеркнул фигуру Марии-Барбары Кузьменко, а роскошным акцентом стал декор из камней на талии.

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На самой церемонии свадьбы невеста красовалась в длинной фате. В то же время уже на кадрах, сделанных после официальной части, Мария-Барбара предстала перед камерами с волнистыми волосами и в тиаре.

В заметке девушка решила поблагодарить всех организаторов свадьбы и тех, кто помог ей создать незабываемый праздник. В частности, артиста Дзидзьо, который, вероятно, был тамадой и выступал.

20 декабря 2019 года. Спасибо нашей семье, друзьям и близким за то, что разделили с нами моменты счастья в день создания нашей семьи. И спасибо тем, кто помог сделать его таким, как мы представляли,

– написала Мария-Барбара.



Свадьба дочери Кузьмы Скрябина / Instagram / @miss___mariya

Известно, что сама церемония бракосочетания прошла в Киеве 20 декабря. Избранником единственной дочери Андрея Кузьменко стал Виктор Тур – студент Национального медицинского университета имени А. Богомольца. С Марией-Барбарой он познакомился в вузе: Виктор в будущем станет хирургом, а вот его звездная жена – дерматологом-косметологом.

Дочь Кузьмы Скрябина уже успела прокомментировать личную жизнь. В программе "Светская жизнь" Мария-Барбара призналась, что отец точно одобрил бы ее выбор, ведь у них всегда были дружеские отношения, которые основывались на доверии.

"Мы с папой всегда очень доверяли друг другу. Мы были очень близки, поэтому он бы однозначно хорошо отнесся к моему мужчине", – поделилась она.