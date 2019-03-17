Дочь Майкла Джексона попала в больницу после неудачной попытки самоубийства

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Пэрис Джексон пыталась совершить самоубийство
Пэрис Джексон пыталась совершить самоубийство / www.zardly.com

Знаменитая модель и дочь короля поп-музыки Майкла Джексона – 20-летняя Пэрис – пыталась покончить жизнь самоубийством. Вероятной причиной этому стал выход скандальной киноленты "Покидая Неверленд".

Как сообщают инсайдеры TMZ, в субботу, 16 марта, правоохранители и медики выехали на один из вызовов в Лос-Анджелесе. Неизвестный позвонил в службу спасения и рассказал, что модель Пэрис Джексон в своем роскошном имении перерезала вены.

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Дочь Майкла Джексона срочно госпитализировали в одну из местных клиник. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, а близкие уже забрали звезду домой. Пэрис Джексон отныне находится под пристальным наблюдением своей творческой команды и семьи.

По словам инсайдера, близкого к семье модели, попытку самоубийства спровоцировал выход скандальной киноленты "Покидая Неверленд" и реакция мира на нее. Пэрис Джексон, которая сложно переживала смерть звездного отца и в 2013-м пыталась совершить самоубийство, снова не выдержала такой волны агрессии в отношении легенды поп-музыки.

На новость о попытке самоубийства отреагировала сама Пэрис Джексон. В своем Twitter девушка назвала журналистов лжецами.

Что известно о киноленте "Покидая Неверленд"?

"Покидая Неверленд" стал одним из самых скандальных документальных фильмов. Кинолента рассказывает о жизни и творчестве легендарного Майкла Джексона, в частности, о его педофильных преступлениях. Премьера фильма состоялась в январе 2019 года на кинофестивале Sundance, который проходил в городе Парк-Сити.

В киноленте предстали предполагаемые жертвы поп-короля – программист Джеймс Сейфчак и хореограф Вад Робсон. Мужчины на камеру откровенно заявили, что в возрасте 7 и 10 лет стали жертвами сексуального домогательства и имели интимные отношения с Майклом Джексоном. Резонансные обвинения прокомментировали жены Джеймса и Вада и их родители.

В то же время родственники Майкла Джексона, в частности Пэрис, заявили, что все заявления – ложные. Они убеждают, мотив фильма – это всего лишь "очередное перефразирование устаревших утверждений, дискредитирующих Майкла Джексона".

Однако немалый резонанс не прошел без следа. В Лондоне уже снесли скульптуру Майкла Джексона, а компания ВВС прекратила запускать в эфир своего радио песни легендарного артиста. Своеобразный бойкот продолжили создатели мультсериала "Симпсоны" и рэпер Дрейк, а также радиостанции в Канаде и Новой Зеландии.

Смотреть трейлер к фильму о Майкле Джейсоне "Покидая Неверленд" ("Leaving Neverland"): видео

 

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Теги: Музыка Майкл Джексон Пэрис Джексон Новости LifeStyle LifeStyle
Источник: 24 Канал
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