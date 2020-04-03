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Дочь Милы Йовович отпраздновала 5-летие: праздничные фото

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Дочь Милы Йовович отпраздновала 5-летие / Фото из Instagram

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович, которая недавно в третий раз стала мамой, отпраздновала день рождения своей дочери.

Семья актрисы Милы Йовивоч и режиссера Пола Андерсона накануне, 2 апреля, отпраздновала день рождения своей средней дочери Дэшиэл, которой исполнилось 5 лет.

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Пока звездная мамочка озабочена самой маленькой дочерью Озиан, которой 2 апреля исполнилось всего лишь 2 месяца, друзья актрисы устроили для Дешиел настоящий праздник.


День рождения Дэшиэл

Для именинницы испекли потрясающий торт по мотивам мультфильма "Щенячий патруль". Йовович поблагодарила их за то, что для приготовления десерта они надели маски и перчатки, таким образом защищая всю их семью от возможного вируса.

Актриса выразила благодарность за огромное количество надувных шариков, которые бесспорно обеспечили семье праздничное настроение. Команда Милы Йовович также позаботилась о том, чтобы у Дэшиэл было красивое розовое платье, пока все находятся на карантине и не имеют возможности покинуть дом.


5-летняя Дэшиэл со старшей сестрой 12-летней Эвер

"С днем рождения моя милая! Дэшиэл сегодня 5 лет, а мы находимся на карантине! Я не могу поверить, что она стала уже такой большой. Она такая же милая, как и в день своего рождения! Она добра и счастлива, за свои 5 лет у нее никогда не было истерики. Если я скажу "нет" – она все понимает, когда я объясняю, почему она этого не может сделать. Я никогда встречала более спокойного ребенка. Я просто самая счастливая мама", – написала Йовович.

Автор: Юлия Турелык
Теги: Звездные дни рождения Звездные дети LifeStyle
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