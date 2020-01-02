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Дочь Ольги Сумской во второй раз беременна

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Ольга Сумская во второй раз станет бабушкой: Антонина Паперная беременна / Instagram / @olgasumska

2020 год станет очень особенным для украинской актрисы Ольги Сумской. Ее дочь Антонина Паперная готовится во второй раз стать мамой.

Об этом 29-летняя дочь Ольги Сумской рассказала на официальной инстаграм-странице. На Новый год она опубликовала несколькосекундный ролик, на котором позировала с округлым животом. Антонина Паперная красовалась в коротком блестящем платье, подчеркнувшем ее беременность.

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"Привет, 2020-й", – лаконично подписала она кадры.

Поклонники Ольги Сумской и Антонины Паперной поспешили поздравить звезду. Пока же актриса не дает никаких комментариев относительно беременности и публикует фото и видео в объемных вещах.

Как известно, этот ребенок для Антонины Паперной будет вторым. Звезда, которая активно развивает свою кинокарьеру в России, уже воспитывает 2-летнюю Еву. Отцом девочки является популярный российский актер Владимир Яглыч. Пара живет в элитном доме в Москве и не афиширует свои отношения. 

Интересно, что Владимир Яглыч и Антонина Паперная до сих пор не показали ни одного фото с маленькой Евой. От публикации совместных кадров воздерживается и ее звездная бабушка Ольга Сумская. Однако в редком интервью украинская актриса не скрывала: ее дочь наведывается в Киев с внучкой. Это время Ольга Сумская пытается проводить с Евой, напевая ей перед сном украинские песни.

"Моя внучка уже не раз бывала в Киеве. Хотелось бы чаще, ведь это большое счастье. Я не выпускала ее из рук, потому что это моя любовь, моя сила, энергия... Гуляю и кормлю ее и сплю с ней. Это же искусство усыпить удачно ребенка, потому что можно качать ребенка час и больше. Я пою ей украинские песни, читаю молитвы. Это мой личный подход", – рассказала Ольга Сумская.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle Звездные мамы Ольга Сумская LifeStyle
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