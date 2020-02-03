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Дочь Павла Зиброва украсила обложку глянца: фото

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Дочь Павла Зиброва снялась для глянца / Instagram / @pavlo_zibrov

Украинский певец Павел Зибров решил публично похвастаться достижениями своей дочери Дианы. 22-летняя девушка украсила обложку журнала L'Оfficiel Baltics.

Соответствующей информацией Павел Зибров поделился с поклонниками на инстаграм-странице. По его словам, Диана приняла участие в стильной фотосессии во время путешествия в Лондон. Вероятно, съемка состоялась в присутствии звездных родителей, ведь артист был в восторге от результата и не мог поверить, что фотографии попадут на первые полосы глянца.

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"Моя гордость, мой цветочек, моя любимая доченька Диана Зиброва в который раз порадовала меня. Она стала лицом январского номера L'officiel Baltics. Звучит, правда? Эта фотосессия в Лондоне была чем-то особенным для всей нашей семьи. Но мы даже не ожидали, что фото Дианы поставят на обложку! Видеть, как мечты твоей дочери воплощаются в действительность – это удивительное ощущение. Но в этом нет ничего невероятного: Диана такая же трудолюбивая и талантливая, как и мы с Маринкой", – поделился Павел Зибров.

Это не дебютная съемка Дианы Зибровой. Украинская красавица уже сотрудничала с FPost и участвовала в фотосессиях в Италии, Монако, Франции. Сама же дочь Павла Зиброва призвала других девушек воплощать свои мечты, ведь независимо от возраста или параметров каждая может стать моделью.

Для этой съемки Диана примерила стильные зимние наряды и позировала на фоне колоритных улиц Лондона.

Донька Павла Зіброва
Дочь Павла Зиброва / Instagram / @pavlo_zibrov

Стильна фотосесії Діани Зібрової
Стильная фотосессия Дианы Зибровой / Instagram / @pavlo_zibrov

Діана Зіброва знялась у Лондоні
Диана Зиброва снялась в Лондоне / Instagram / @pavlo_zibrov

Павло Зібров похизувався успіхами доньки
Павел Зибров похвастался успехами дочери / Instagram / @pavlo_zibrov

Донька Павла Зіброва прикрасила глянець
Дочь Павла Зиброва украсила глянец / Instagram / @pavlo_zibrov
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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Звездные дети
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