Дочь Стивена Спилберга заявила, что стала порноактрисой

Приемная дочь легендарного голливудского режиссера Стивена Спилберга ошарашила весь мир. 23-летняя Микаэла заявила, что станет порноактрисой. Девушка уже дебютировала в кино для взрослых и даже придумала для себя творческий псевдоним.

Откровенно о планах на будущее она рассказала в интервью таблоиду The Sun. Микаэла Джордж Спилберг уже начала карьеру порноактрисы и выступает под псевдонимом Sugar Star. Девушка решила не скрывать причин такого решения, объяснив, что устала от работы, которая ей не нравится, поэтому она и решилась кардинально изменить жизнь.

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"Я устала от того, что не могу извлечь выгоду из своего тела. Еще устала изо дня в день заниматься работой, которая не приносит мне удовольствие. Я считаю, что, делая эту работу, я могу "удовлетворять" других людей в хорошем смысле этого слова, не подвергая себя насилию ... я всегда была человеком с сексуальной природой, и раньше это было для меня проблемой. Особенно на юге США, где это еще не могут принять. Больше всего я надеюсь, что смогу зарабатывать этим достаточно много, чтобы не быть привязанной к материальным благам. Тогда я смогу говорить людям, что нет ночего плохого в том, чтобы использовать свое тело так, как вам хочется", – объяснила Микаэла Джордж Спилберг.

Но стоять перед камерой с партнером девушка не будет. В интервью Микаэла Джордж Спилберг заявила, что будет создавать ролики исключительно в жанре соло, потому что не хочет изменять своему бойфренду, 47-летнему Чаку Панкову. Кроме этого, она хочет изучить техники стриптиза.

Причина, по которой я не хочу делать ничего, кроме сольных видео, кроется в нежелании нарушать собственные границы и изменять второй половине,

– добавила она.



Дочь Стивена Спилберга / Talent Recap

Интересно, что сообщить об этом Стивену Спилбергу и Кейт Кэпшоу дочь решила благодаря звонку по FaceTime. Как отреагировали звездные родители на такое решение Микаэлы, неизвестно. Однако сама девушка уверяет: режиссер "не расстроен, а скорее заинтригован".

"Не хочу быть зависимой от родителей и даже от государства в плане денег. В этом нет ничего плохого, просто мне так неудобно. И это не конец пути, и не надо говорить, что я "на дне". Этот выбор показывает, насколько у всех есть широкий спектр возможностей. Нет никакого стыда в восторге от этой сферый, если все в рамках безопасности ... Родители все знают, я сообщила им об этом во время разговора по FaceTime. Они не расстроены, скорее, заинтригованы", – заверила Микаэла.



Микаэла Спилберг / O2

Как известно, у знаменитого режиссера Стивена Спилберга семеро детей. 34-летний Макс Сэмуэл от первой жены Эми Ирвинг, 29-летняя Саша, 27-летний Сойер и 23-летняя Дестро Эллин от второй жены Кейт Кэпшоу, падчерица Джессика Кэпшоу, которую Стивен официально признал родной, а также двое усыновленных детей – 31-летний Тео и 23-летняя Микаэла. С актрисой Кейт Кэпшоу он познакомился на съемках фильма "Индиана Джонс и храм судьбы" и официально женился на ней в 1991 году. С тех пор супруги Спилберга демонстрирует прочную идиллию и согласие.