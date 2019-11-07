В прокат вышел фильм Стивена Кинга "Доктор Сон": отзывы зрителей

На широкие экраны выходит экранизация книги "Доктор Сон" американского писателя Стивена Кинга. Фильм ужасов "Доктор Сон", снятый по мотивам одноименного романа, является продолжением предыдущей экранизации фильма "Сияние".

Прошло много лет с тех пор, как ясновидящий мальчик Дэнни Торренс пережил ужасное время в отеле "Оверлук", где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но так и не оправившись от детской травмы, Дэнни живет маргинальной жизнью алкоголика.

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Со временем парень понимает, что жизнь его ни к чему не приведет и устраивается на работу, где знакомится с "сияющей" девушкой по имени Абра. Ей очень нужна помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой охотников за одаренными детьми. Главную роль в фильме исполнил Эван МакГрегор.

Трейлер фильма "Доктор Сон": смотрите онлайн

Отзывы на фильм "Доктор Сон"

Отзывы пользователей на фильм достаточно положительные. Судя по комментариям, зрителям действительно пришлась по душе новая экранизация. Что интересно, почти все в восторге от блестящей роли Ребекки Фергюсон.

Доктор Сон - продолжение фильма «Сияние», но более прямолинейный и длится на 20 минут дольше. Если вы и не смотрели ранний фильм, вы всё равно всё поймёте о чём он. Первый час фильм более спокойный, второй уже наводит напряжение. Мое мнение - 6/10#докторсон pic.twitter.com/Gec0YBXoZR — Джабраил (@jip4q1cCyoGZ6Fx) November 7, 2019

Сходил на #ДокторСон #DoctorSleepMovie охеренный фильм

10 шляпок Роуз из 10

И да, мне очень нравится её шляпка pic.twitter.com/UNby9XUOiR — Billy Chpon'ka (@BillyChponka) November 7, 2019

#DoctorSleep is another trauma-fuelled emotional horror from Flanagan that made me ugly cry in public. Understandably shakes up the book quite a bit, but keeps King's heart right where it needs to be. Where does one sign up for Rebecca Ferguson's cult? Asking for a friend. pic.twitter.com/Jfs2FggiPf — Haleigh Foutch (@HaleighFoutch) October 25, 2019

"Доктор сон – еще одно эмоциональное приключение от Флэнеган, которая заставила меня плакать от ужаса на публике. Понятно, что адаптация отходит от книги, но все же сохраняет в себе атмосферу Кинга там, где она должна быть".

It’s been a great yr for Stephen King adaptations but I think #DoctorSleep is the best of the bunch. Thrilled me in ways I wasn’t expecting, made me emotional at times & Rebecca Ferguson is ferocious. What a wonderful celebration of Kubrick, King & @flanaganfilm’s career as well. pic.twitter.com/jQ8ktEeUVE — Heatherface Wixson (@thehorrorchick) October 25, 2019

"Это был большой год для адаптации Стивена Кинга, но я думаю, что "Доктор Сон" – лучшая экранизация из всех. Фильм подействовал на меня так, как я этого не ожидал, моментами вызвал у меня эмоции, а Ребекка Фергюсон очень злая".

После просмотра фильма #ДокторСон выводы неоднозначные. Не очень он меня впечатлил. "Сияние" было крутое кино, а это как-то не очень. В этом фильме нашлось бы место и Джеку Николсону, вот почему его не позвали? #DoctorSleepMovie #DoctorSleep — Эдуард Никитин (愛德華 尼基京) (@zetXcom) November 7, 2019

Not type of film i like but #DoctorSleep makes me mlongoh till the end... Backsoundnya pas membuat jantung sehat Recommended!!! 8,5/10.

*msh blm ingin menonton film horor indo setelah terakhir pengabdi setan (wlpn sbgs apapun rewiewnya)* — Easy V Maylinda (@easy_vicky) November 7, 2019

"Это не тот тип фильмов, который мне нравится, но "Доктор Сон" заставил меня досмотреть его до конца. Рекомендую 8,5 из 10".

I’M?????? ABSOLUTELY???? BLOWN AWAY MY GOD?????#DoctorSleep just surpassed The Shining and everything I know and love about horror films it definitely SHONE pic.twitter.com/S3ygw3hyeZ — Diana Mendoza (@itsmeitsdi) November 7, 2019

"Доктор Сон" просто превзошел "Сияние", и все, что я люблю и знаю из фильмов ужаса".