В прокат вышел фильм Стивена Кинга "Доктор Сон": отзывы зрителей

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Фильм Доктор Сон 2019 по Стивену Кингу - отзывы и премьера в Украине
В кинотеатрах вышел фильм "Доктор Сон" / Фото с YouTube

На широкие экраны выходит экранизация книги "Доктор Сон" американского писателя Стивена Кинга. Фильм ужасов "Доктор Сон", снятый по мотивам одноименного романа, является продолжением предыдущей экранизации фильма "Сияние".

Прошло много лет с тех пор, как ясновидящий мальчик Дэнни Торренс пережил ужасное время в отеле "Оверлук", где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но так и не оправившись от детской травмы, Дэнни живет маргинальной жизнью алкоголика.

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Со временем парень понимает, что жизнь его ни к чему не приведет и устраивается на работу, где знакомится с "сияющей" девушкой по имени Абра. Ей очень нужна помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой охотников за одаренными детьми. Главную роль в фильме исполнил Эван МакГрегор.

Трейлер фильма "Доктор Сон": смотрите онлайн

Отзывы на фильм "Доктор Сон"

Отзывы пользователей на фильм достаточно положительные. Судя по комментариям, зрителям действительно пришлась по душе новая экранизация. Что интересно, почти все в восторге от блестящей роли Ребекки Фергюсон.

"Доктор сон – еще одно эмоциональное приключение от Флэнеган, которая заставила меня плакать от ужаса на публике. Понятно, что адаптация отходит от книги, но все же сохраняет в себе атмосферу Кинга там, где она должна быть".

"Это был большой год для адаптации Стивена Кинга, но я думаю, что "Доктор Сон" – лучшая экранизация из всех. Фильм подействовал на меня так, как я этого не ожидал, моментами вызвал у меня эмоции, а Ребекка Фергюсон очень злая".

"Это не тот тип фильмов, который мне нравится, но "Доктор Сон" заставил меня досмотреть его до конца. Рекомендую 8,5 из 10".

"Доктор Сон" просто превзошел "Сияние", и все, что я люблю и знаю из фильмов ужаса".

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Кино
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