Дом Брэда Питта и Дженнифер Энистон снова выставили на продажу и снизили цену

Семейное имение экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон в Беверли-Хиллз во второй раз выставили на продажу и с 56 миллионов долларов уценили до 49. Такое решение бывшая пара приняла совместно и пообещала разделить полученные деньги поровну.

Известно, что Питт и Энистон приобрели роскошный особняк в Калифорнии сразу после их свадьбы в 2000 году, но сразу после развода в 2005 году выставили его на продажу. Актеры приобрели его за 13,5 миллиона долларов, но через внесение собственных изменений в интерьер и сам факт проживания в нем голливудских звезд значительно повысили стоимость особняка. Об этом сообщает The Sun.

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Впервые о продаже имущества было объявлено в апреле 2019 года и тогда его цена составляла 56 миллионов долларов. Сейчас же цена снизилась и достигает 49 миллионов.

Стремясь уменьшить вероятность дальнейших спекуляций, мы решили объявить о нашем разделении имущества. Это решение было обоюдным и с любовью принятым в конце прошлого года. Мы – двое лучших друзей, которые решили расстаться как пара, но с нетерпением хотим продолжать нашу заветную дружбу,

– говорится в официальном заявлении бывших супругов.

Особняк был построен еще в 1934 году и его суммарная площадь составляет 1300 квадратных метров. В апартаментах есть пять спален, больше десятка ванных комнат, столовая, которая вмещает до 20 гостей, а также во дворе есть теннисный корт, просторный бассейн и гостевой домик.

Дом Брэда Питта и Дженнифер Энистон в Беверли-Хиллз: