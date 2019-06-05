Дом из "Ла-Ла Ленда" продают за ошеломительную сумму: фото изнутри

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Дом из "Ла-Ла Ленда" выставили на продажу
Дом из "Ла-Ла Ленда" выставили на продажу / danaandjeffluxuryhomes.com

Особняк в Лос-Анджелесе, в котором снимали оскароносный фильм-мюзикл "Ла-Ла Ленд", выставили на продажу.

Дом, построенный в 2012 году, продают за 6,4 миллиона долларов. Он расположен на окраине Лос-Анджелеса в районе Энсино.

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Популярное место для съемок

Риэлторы компании Dana & Jeff Estates, которая выставила недвижимость на продажу, рассказывают, что в этом доме по сути никогда до сих пор никто не жил. Его использовали в основном в коммерческих целях для съемок кино или рекламы.

Кроме сцены с вечеринкой в ​​"Ла-Ла Ленд", на которую героиня Эммы Стоун отправляется с подругами, этот особняк можно заметить в таких сериалах, как "Морская полиция: Лос-Анджелес", "Американская семейка" и "Игроки".

Дом в Лос-Анджелесе, в котором снимали "Ла-Ла Ленд": смотрите видео

Этот дом также будет фигурировать в картине Стивена Содерберга "Прачечная" (The Laundromat), которая расскажет о группе журналистов, занимающихся расследованием так называемых Panama Papers. Фильм должен выйти на экраны до конца года.

Режиссеров в этом особняке на окраине Лос-Анджелеса привлекает много свободного пространства, созданного для отдыха и развлечений.

Будинок Ла Ла Ленд Лос Анджелес продаж
В особняке немало открытого пространства // Фото: danaandjeffluxuryhomes.com

Благодаря панорамным раздвижным окнам интерьер перетекает в изложенное известняком патио. Среди преимуществ здания – балконы, терраса на крыше и многоуровневый бассейн, в который вода, как водопад, стекает с одной из стен.

Общая площадь дома 850 квадратных метров. В нем есть 6 спален, 9 ванных комнат, кухня, о которой мечтают шеф-повара, домашний кинотеатр и спа.

Самая большая спальня оборудована роскошным камином, угловым окном во всю стену, собственным балконом и гардеробной.

Дом из "Ла-Ла Ленда" выставили на продажу: смотрите видео

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездная недвижимость Новости недвижимости мира Новости недвижимости Кино
Источник: 24 канал
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