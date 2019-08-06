Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе выставили на продажу: цена и яркие фото

Имение, в котором будущая герцогиня Меган Маркл, жила в США, может приобрести каждый, кто готов отдать за него почти 2 миллиона долларов.

4 августа герцогиня Сассекская отпраздновала свой 38-й день рождения.

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После рождения сына Арчи Меган Маркл и принц Гарри переехали в загородную резиденцию Фрогмор-хаус, из-за ремонта которой в свое время разгорелось несколько громких скандалов.

До того, как перебраться в Великобританию американская актриса жила в Лос-Анджелесе.

Теперь появилась возможность не только рассмотреть, как выглядело имение Меган Маркл до того, как она стала избранницей принца Гарри, но при необходимости приобрести его.

Дом Меган в Калифорнии выставлен на продажу за 1,8 миллиона долларов.



Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе выставили на продажу / Фото: thebienstockgroup.com

Что особенного в интерьере дома? Особняк имеет 4 спальни, 3 ванные комнаты, гостиную с камином и уютную обеденную зону на свежем воздухе.

Дизайн квартиры выполнен в классическом стиле с яркими вкраплениями в виде картин и элементов декора.

Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе выставили на продажу: смотрите фото