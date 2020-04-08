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"Дома с Олафом": представители Disney создали мультсериал для детей на карантине

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"Дома с Олафом": первая серия / Пресс-служба

Компания Disney также пытается поддержать миллионы поклонников, которые оказались на карантине. Так, для малышей создали особый мультсериал с любимым персонажем из мультфильма "Ледяное сердце" Олафом.

Отдельное шоу про знаменитого снеговика получило название "Дома с Олафом". Таким образом Disney призвал людей оставаться дома, но весело проводить время с забавным минисериалом.

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О новом проекте объявил в твиттере Джош Гад, который занимался озвучкой Олафа в оскароносном мультфильме "Ледяное сердце". Представители студии Disney создали ролики, находясь на карантине.

Сейчас доступен первый эпизод, который длится 40 секунд. Серию "Веселье со снегом" опубликовали на ютуб-канале компании. Согласно анонсу, премьера нового ролика будет проходить по понедельникам. Сколько эпизодов войдет в мультсериал – пока неизвестно.

Смотрите первый эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Карантин в Украине 2020 LifeStyle Disney Кино
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