Как приготовить домашнее мороженое: разнообразные рецепты с фото и видео

Пришло то летнее время, когда каждый из нас хочет чего-то вкусного и прохладного. Для того, чтобы полакомиться мороженым, не обязательно надо идти в магазин, ведь мороженое можно сделать дома. Как приготовить вкусное домашнее мороженое – читайте дальше.

Домашнее мороженое готовится быстро, однако большая часть времени уходит на охлаждение и замораживание. Если у вас есть мороженица – процесс приготовления значительно упростится. Для приготовления домашнего мороженого, сначала надо сделать простую смесь на основе сливок и сахара. А уже потом – сделать сливочный пломбир, с любым наполнителем – фруктовым, ванильным, ягодным или шоколадным. Мы подготовили для вас различные рецепты на любой вкус.

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Рецепты приготовления мороженого в домашних условиях

Домашнее мороженое без сливок



Рецепт домашнего мороженого без сливок

Ингредиенты:

- 0,5 литров молока

- 50 грамм сахара,

- 25 грамм крахмала;

- 10 грамм ванильного сахара;

- 1 яйцо.

Как приготовить домашнее мороженое без сливок:

1. 375 мг молока смешайте с 40 граммами сахара и поставьте на средний огонь для подогрева.

2. В другую кастрюлю добавьте 125 миллилитров молока. Смешайте с крахмалом.

3. Две разные смеси соедините, немного проварите, снимите с огня и добавьте ваниль. Затем поставьте охладиться.

4. Разотрите желтки с сахаром и перемешайте с полученной смесью.

5. Поставьте в морозилку.

Домашнее мороженое на молоке



Рецепт домашнего мороженого на молоке

Ингредиенты:

- 1 литр молока

- 100 грамм масла;

- 2 стакана (по 200 грамм) сахара;

- 1 чайная ложка крахмала,

- 5 яичных желтков.

Как приготовить домашнее мороженое на молоке:

1. Домашнее молоко поставьте на огонь, добавьте сливочное масло и доведите до кипения.

2. В тарелке соедините яичные желтки, крахмал и сахар. Разотрите до однородной массы, добавьте 50 миллилитров молока. У вас должна получиться консистенция жидкой сметаны.

3. Вылейте смесь с сахаром в молоко, постоянно размешивая.

4. Доведите до кипения, после этого снимайте с огня.

5. Кастрюлю с мороженым поставьте охлаждаться в холодную воду.

6. Когда мороженое достигнет комнатной температуры, разлейте в форму и поставьте в морозилку.

7. Через 3 часа мороженое из молока будет готово.

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Домашнее мороженое с бананом



Рецепт домашнего мороженого с бананом

Ингредиенты:

- 2 банана;

- 3-4 столовые ложки молока

- 1-2 столовых ложки арахисовой пасты;

- сироп агавы по вкусу.

Как приготовить мороженое с бананом:

1. Нарежьте банан кусочками и взбейте в блендере.

2. Добавьте молоко, арахисовое пасту и подсластитель.

3. Вымесите бананово-молочную смесь до гладкости.

4. Разложите в креманки.

Домашнее мороженое с апельсином



Рецепт апельсинового мороженого

Ингредиенты:

- 3 апельсина;

- 500 граммов жирных сливок;

- 100 граммов сахарной пудры;

- 10 граммов ванильного сахара.

Как приготовить апельсиновое мороженое:

1. Очистите апельсины от кожуры, зерен и белых пленок. Измельчите блендером апельсиновую мякоть до состояния пюре.

2. Соедините охлажденные сливки, сахарную пудру и ванильный сахар и взбейте миксером в течение 5 минут до пышной плотной пены.

3. Добавь в сливочную массу апельсиновое пюре и снова взбейте до однородности.

4. Положите массу в пластиковый контейнер и поставьте в морозилку на 1-2 часа, периодически перемешивая и разбивая кристаллики льда, которые образовывались в мороженом.

5. Затем разложите домашнее мороженое по формочкам и оставьте до полного замерзания.

Домашнее мороженое без молока с клубникой



Рецепт домашнего мороженого без молока с клубникой

Ингредиенты:

- 130 грамм сахара,

- 100 растительного масла;

- 500 г ягод клубники;

- 5 яиц;

- ваниль.

Как приготовить мороженое без молока с клубникой:

1. Разделите желток и белок в разные емкости.

2. В желтки добавьте сахарный песок, но не весь. Достаточно 100 граммов. Взбивайте пару минут и добавляйте растительное масло. Оно должно быть рафинированное, дезодорированное, чтобы десерту не передался аромат подсолнечника. Взбивайте еще две минуты с маслом.

3. К белкам добавьте остатки сахара, пакетик ванилина, взбивайте до твердых пиков.

4. Клубнику стоит перемолоть или взбить блендером.

5. Соедините клубничное пюре с белками и желтками. Аккуратно размешайте ложкой, стараясь не осаждать пену белков.

6. Раскладывайте в удобные формы и отправляйте замораживаться.

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Как приготовить домашнее мороженое: смотрите видео