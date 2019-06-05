Как приготовить домашнее мороженое: разнообразные рецепты с фото и видео
Пришло то летнее время, когда каждый из нас хочет чего-то вкусного и прохладного. Для того, чтобы полакомиться мороженым, не обязательно надо идти в магазин, ведь мороженое можно сделать дома. Как приготовить вкусное домашнее мороженое – читайте дальше.
Домашнее мороженое готовится быстро, однако большая часть времени уходит на охлаждение и замораживание. Если у вас есть мороженица – процесс приготовления значительно упростится. Для приготовления домашнего мороженого, сначала надо сделать простую смесь на основе сливок и сахара. А уже потом – сделать сливочный пломбир, с любым наполнителем – фруктовым, ванильным, ягодным или шоколадным. Мы подготовили для вас различные рецепты на любой вкус.
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Рецепты приготовления мороженого в домашних условиях
Домашнее мороженое без сливок
Рецепт домашнего мороженого без сливок
Ингредиенты:
- 0,5 литров молока
- 50 грамм сахара,
- 25 грамм крахмала;
- 10 грамм ванильного сахара;
- 1 яйцо.
Как приготовить домашнее мороженое без сливок:
1. 375 мг молока смешайте с 40 граммами сахара и поставьте на средний огонь для подогрева.
2. В другую кастрюлю добавьте 125 миллилитров молока. Смешайте с крахмалом.
3. Две разные смеси соедините, немного проварите, снимите с огня и добавьте ваниль. Затем поставьте охладиться.
4. Разотрите желтки с сахаром и перемешайте с полученной смесью.
5. Поставьте в морозилку.
Домашнее мороженое на молоке
Рецепт домашнего мороженого на молоке
Ингредиенты:
- 1 литр молока
- 100 грамм масла;
- 2 стакана (по 200 грамм) сахара;
- 1 чайная ложка крахмала,
- 5 яичных желтков.
Как приготовить домашнее мороженое на молоке:
1. Домашнее молоко поставьте на огонь, добавьте сливочное масло и доведите до кипения.
2. В тарелке соедините яичные желтки, крахмал и сахар. Разотрите до однородной массы, добавьте 50 миллилитров молока. У вас должна получиться консистенция жидкой сметаны.
3. Вылейте смесь с сахаром в молоко, постоянно размешивая.
4. Доведите до кипения, после этого снимайте с огня.
5. Кастрюлю с мороженым поставьте охлаждаться в холодную воду.
6. Когда мороженое достигнет комнатной температуры, разлейте в форму и поставьте в морозилку.
7. Через 3 часа мороженое из молока будет готово.
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Домашнее мороженое с бананом
Рецепт домашнего мороженого с бананом
Ингредиенты:
- 2 банана;
- 3-4 столовые ложки молока
- 1-2 столовых ложки арахисовой пасты;
- сироп агавы по вкусу.
Как приготовить мороженое с бананом:
1. Нарежьте банан кусочками и взбейте в блендере.
2. Добавьте молоко, арахисовое пасту и подсластитель.
3. Вымесите бананово-молочную смесь до гладкости.
4. Разложите в креманки.
Домашнее мороженое с апельсином
Рецепт апельсинового мороженого
Ингредиенты:
- 3 апельсина;
- 500 граммов жирных сливок;
- 100 граммов сахарной пудры;
- 10 граммов ванильного сахара.
Как приготовить апельсиновое мороженое:
1. Очистите апельсины от кожуры, зерен и белых пленок. Измельчите блендером апельсиновую мякоть до состояния пюре.
2. Соедините охлажденные сливки, сахарную пудру и ванильный сахар и взбейте миксером в течение 5 минут до пышной плотной пены.
3. Добавь в сливочную массу апельсиновое пюре и снова взбейте до однородности.
4. Положите массу в пластиковый контейнер и поставьте в морозилку на 1-2 часа, периодически перемешивая и разбивая кристаллики льда, которые образовывались в мороженом.
5. Затем разложите домашнее мороженое по формочкам и оставьте до полного замерзания.
Домашнее мороженое без молока с клубникой
Рецепт домашнего мороженого без молока с клубникой
Ингредиенты:
- 130 грамм сахара,
- 100 растительного масла;
- 500 г ягод клубники;
- 5 яиц;
- ваниль.
Как приготовить мороженое без молока с клубникой:
1. Разделите желток и белок в разные емкости.
2. В желтки добавьте сахарный песок, но не весь. Достаточно 100 граммов. Взбивайте пару минут и добавляйте растительное масло. Оно должно быть рафинированное, дезодорированное, чтобы десерту не передался аромат подсолнечника. Взбивайте еще две минуты с маслом.
3. К белкам добавьте остатки сахара, пакетик ванилина, взбивайте до твердых пиков.
4. Клубнику стоит перемолоть или взбить блендером.
5. Соедините клубничное пюре с белками и желтками. Аккуратно размешайте ложкой, стараясь не осаждать пену белков.
6. Раскладывайте в удобные формы и отправляйте замораживаться.
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Как приготовить домашнее мороженое: смотрите видео