"Домой": что стоит знать о главном фильме Украины 2019 года

Каждый год составители Оксфордского словаря называют главное слово года. Таким, для примера, в 2018 году стало слово toxic (токсичность, токсичный). Для украинского кино в 2019 году главным словом станет Evge.

Именно так на крымскотатарском языке называется фильм Наримана Алиева. Переводится это как "Домой". Лента, которая победила в номинации "Лучший фильм года", а Нариман Алиев и Ахтем Сеитаблаев – лучший режиссер и лучший актер соответственно по мнению кинокритиков от национальной премии Киноколо.

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О чем фильм "Домой"

У крымского татарина Мустафы умирает его первенец. Отец приезжает в Киев, куда два его сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Это трогательная драма о борьбе между отцом и сыном, прогрессом и традициями на фоне тяжелой политической ситуации в Украине.

Официальный трейлер фильма "Домой" смотреть онлайн:

Лента выйдет в широкий прокат в Украине 7 ноября.

Чем особенный этот фильм

Это фильм-путешествие, фильм-скорбь и фильм-поиск себя, своего места в этом мире и Родины. Когда она так близко, но за чертой.

О крымских татарах, которым тяжело вернуться домой. Но и без дома они не могут. Это путешествие – едва ли не самое важное. Иногда и ценой жизни. В фильме они общаются на родном языке.

О родительской любви, какой бы она ни была. Жесткая и авторитарная. Но иногда так и выглядит забота.



Кадр из фильма "Домой" / IMDb

О потере. Сына и дома. Семьи. И поиск всего.

О традициях, которые и определяют, кто ты есть.

Об Украине. Насколько разнообразной является эта страна.

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Как признался после премьеры во Львове сам Нариман Алиев, в этом фильме каждый может найти свой смысл. Авторы не хотели выносить заранее одну тему. Но каждая из озвученных выше – раскрыта. Поэтому этот фильм держит прикованным к экрану с первого кадра и до последней молитвы.

Также в фильме не используется музыка. По словам режиссера, во время траура в исламе нельзя слушать музыку. Потому в этом фильме вы ее не услышите (за исключением титров в начале и в конце).



Кадр из фильма "Домой" / IMDb

Авторы фильма во время работы над лентой узнали, что один из крымских татар так же пытался провезти в Крым тело своего сына, который погиб во время войны на Донбассе.

Бюджет ленты составил 20 миллионов гривен. 80% от этой суммы профинансировано государством.

Фильм уже купили для показов в 13 странах мира. Во Франции и странах Бенилюкса ленту будут показывать в кинотеатрах.

Мировая премьера фильма состоялась в конкурсной программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Награды фильма

Фильм получил главные призы Одесского международного кинофестиваля (OIFF) и Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF).

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"Домой" признан лучшим иностранным фильмом 7-го Международного Босфорского кинофестиваля. А награду за лучшую мужскую роль получил Ахтем Сеитаблаев.



Кадр из фильма "Домой" / IMDb

"Домой" отмечен особым упоминанием жюри Международного кинофестиваля в Хайфе.

Сейчас "Домой" вошел в лонг-лист премии Европейской киноакадемии и украинский претендент на премию Оскар в категории "Международный полнометражный фильм". Номинантов на премию Оскар объявят 13 января 2020 года. Попадет ли фильм из лонглиста премии в шортлист – узнаем уже 16 декабря 2019 года.

Также "Домой" среди 93 фильмов из 65 стран, которые претендуют на номинацию премии Голливудской ассоциации иностранной прессы Золотой глобус в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Номинанты на премию Золотой глобус будут объявлены 9 декабря 2019 года.