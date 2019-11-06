"Домой": что стоит знать о главном фильме Украины 2019 года
Каждый год составители Оксфордского словаря называют главное слово года. Таким, для примера, в 2018 году стало слово toxic (токсичность, токсичный). Для украинского кино в 2019 году главным словом станет Evge.
Именно так на крымскотатарском языке называется фильм Наримана Алиева. Переводится это как "Домой". Лента, которая победила в номинации "Лучший фильм года", а Нариман Алиев и Ахтем Сеитаблаев – лучший режиссер и лучший актер соответственно по мнению кинокритиков от национальной премии Киноколо.
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О чем фильм "Домой"
У крымского татарина Мустафы умирает его первенец. Отец приезжает в Киев, куда два его сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Это трогательная драма о борьбе между отцом и сыном, прогрессом и традициями на фоне тяжелой политической ситуации в Украине.
Официальный трейлер фильма "Домой" смотреть онлайн:
Лента выйдет в широкий прокат в Украине 7 ноября.
Чем особенный этот фильм
Это фильм-путешествие, фильм-скорбь и фильм-поиск себя, своего места в этом мире и Родины. Когда она так близко, но за чертой.
О крымских татарах, которым тяжело вернуться домой. Но и без дома они не могут. Это путешествие – едва ли не самое важное. Иногда и ценой жизни. В фильме они общаются на родном языке.
О родительской любви, какой бы она ни была. Жесткая и авторитарная. Но иногда так и выглядит забота.
Кадр из фильма "Домой" / IMDb
О потере. Сына и дома. Семьи. И поиск всего.
О традициях, которые и определяют, кто ты есть.
Об Украине. Насколько разнообразной является эта страна.
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Как признался после премьеры во Львове сам Нариман Алиев, в этом фильме каждый может найти свой смысл. Авторы не хотели выносить заранее одну тему. Но каждая из озвученных выше – раскрыта. Поэтому этот фильм держит прикованным к экрану с первого кадра и до последней молитвы.
Также в фильме не используется музыка. По словам режиссера, во время траура в исламе нельзя слушать музыку. Потому в этом фильме вы ее не услышите (за исключением титров в начале и в конце).
Кадр из фильма "Домой" / IMDb
Авторы фильма во время работы над лентой узнали, что один из крымских татар так же пытался провезти в Крым тело своего сына, который погиб во время войны на Донбассе.
Бюджет ленты составил 20 миллионов гривен. 80% от этой суммы профинансировано государством.
Фильм уже купили для показов в 13 странах мира. Во Франции и странах Бенилюкса ленту будут показывать в кинотеатрах.
Мировая премьера фильма состоялась в конкурсной программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.
Награды фильма
Фильм получил главные призы Одесского международного кинофестиваля (OIFF) и Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF).
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"Домой" признан лучшим иностранным фильмом 7-го Международного Босфорского кинофестиваля. А награду за лучшую мужскую роль получил Ахтем Сеитаблаев.
Кадр из фильма "Домой" / IMDb
"Домой" отмечен особым упоминанием жюри Международного кинофестиваля в Хайфе.
Сейчас "Домой" вошел в лонг-лист премии Европейской киноакадемии и украинский претендент на премию Оскар в категории "Международный полнометражный фильм". Номинантов на премию Оскар объявят 13 января 2020 года. Попадет ли фильм из лонглиста премии в шортлист – узнаем уже 16 декабря 2019 года.
Также "Домой" среди 93 фильмов из 65 стран, которые претендуют на номинацию премии Голливудской ассоциации иностранной прессы Золотой глобус в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Номинанты на премию Золотой глобус будут объявлены 9 декабря 2019 года.