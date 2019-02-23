Дональд Трамп-младший официально развелся со своей женой Ванессой Хейдон

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Дональд Трамп-младший развелся с женой Ванессой Хейдон
Дональд Трамп-младший развелся с женой Ванессой Хейдон / Instagram / @donaldjtrumpjr

Сын президента США Дональд Трамп-младший и его жена Ванесса Хейдон стали официально свободными людьми. Пара рассталась после 13 лет брака.

О том, что брак американского бизнесмена Дональда Трампа-младшего и модели Ванессы Хейдон расторгнут, сообщает иностранное издание People.

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Знаменитости сообщили об официальном разводе в заявлении к общественности, а также информацию об этом обнародовал пресс-секретарь государственного суда Нью-Йорка.

Мы подписали соглашение о расторжения брака в конце прошлого года. Нам невероятно повезло иметь пятерых замечательных детей, и в дальнейшем мы будем стремиться к тому, чтобы воспитывать их вместе. Наши дети и их счастье всегда будут в приоритете,
– говорилось в заявлении пары.

Пока никаких деталей относительно самого процесса нет, кроме того, что расторжение брака было зарегистрировано как неоспоримое. То есть ни одна из сторон не имела претензий к другой относительно опеки над детьми, раздела имущества и суммы выплачиваемых алиментов.

Дональд Трамп-молодший і його сім'я

Дональд Трамп-младший с бывшей женой и детьми / Instagram / @donaldjtrumpjr

Что известно о отношения Дональда Трампа-младшего и Ванессы Хейдон? Сын действующего президента США женился на модели и актрисе Ванессе Хейдон в ноябре 2005 года. Свадьба состоялась в имении Мар-а-Лаго, что в Палм-Бич. За 10 лет брака у пары появилось пятеро детей: 10-летняя Кая Мэдисон, 3-летняя Хлоя София, 8-летний Дональд-Джон III, 6-летний Тристан Милош и 5-летний Спенсер Фредерик. Об их намерении развестись стало известно в марте 2018 года. Сейчас Дональда Трампа-младшего связывают романтические отношения с 49-летней моделью, журналисткой и ведущей Fox News Кимберли Гилфойл.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные разводы Новости США
Источник: 24 Канал
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