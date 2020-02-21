Дональд Трамп раскритиковал лауреатов премии Оскар-2020

Президент США Дональд Трамп не только критикует своих политических оппонентов, но и светские события. Глава Белого дома на днях публично прокомментировал церемонию Оскар-2020. Под хейтерство Трампа попали актер Брэд Питт и фильм "Паразиты".

Как сообщает E! Online, скандальную речь политик произнес во время митинга в Колорадо. Именно там Дональд Трамп выразил свое недовольство про список лауреатов Оскара-2020. И хоть церемония прошла 10 февраля, президент только теперь засыпал премию критикой.

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Сперва Дональд Трамп не скрывал своего возмущения от того, что престижные статуэтки американской премии достались режиссеру Пон Джун-го из Южной Кореи. Фильм "Паразиты" назвали лучшей кинолентой года, что вызвало недовольство Трампа.

Победа досталась фильму из Южной Кореи. Что, ч*рт возьми, это было? У нас достаточно проблем с этой страной, с торговлей. И после всего этого мы признаем фильм южнокорейского режиссера лучшим? Разве это хорошо? Не знаю. Лучше вспомним "Унесенные ветром" или "Бульвар Сансет". Так много по-настоящему хорошего кино,

– заявил Дональд Трамп.

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Не обошел он вниманием еще одного триумфатора Оскара-2020 – Брэда Питта. Актер впервые получил статуэтку за второстепенную роль в фильме "Однажды в Голливуде". Дональд Трамп признался, что никогда не был поклонником творчества Брэда Питта и публично пошутил над речью кинозвезды.

"А что касается Брэда Питта – я никогда не был его большим поклонником. Он встал и произнес речь маленького мудрого парня. Маленький мудрый парень. Он маленький мудрый парень", – сказал Дональд Трамп.

Интересно, что речь Брэда Питта была аполитичной. Актер посвятил победу на Оскаре-2020 своим шестерым детям, которые, по словам мужчины, являются наибольшей гордостью в его жизни. Однако в начале выступления Брэд Питт пошутил, что у него есть всего 45 секунд на речь, что дольше, чем Сенат США выделил для политика Джона Болтона.

Мне сказали, что у меня всего 45 секунд на произнесение речи. Это на целых 45 секунд дольше, чем Сенат на прошлой неделе дал Джону Болтону,

– пошутил Брэд Питт в прямом эфире Оскара-2020.

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Вероятно, именно эта фраза вызвала у Дональда Трампа острую реакцию. Еще с 2018 года Джон Болтон был назначен советником по национальной безопасности президента США. Но из-за разногласий во взглядах с президентом мужчину отправили в отставку. Сейчас Джон Болтон готовит к выпуску мемуары, в которых может раскрыть немало секретов Белого дома.