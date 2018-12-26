Дорогое удовольствие: во сколько обошелся гардероб Меган Маркл в 2018 году

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекская, наверное, сама не ожидала такого ажиотажа вокруг себя, но ее прежнее звездное прошлое и королевский статус привлекли внимание к ее персоне. За каждым публичным выходом Меган Маркл следят миллионы поклонников, а СМИ подробно разбирают дизайнерские вещи и их цены.

Британское издание The Daily Mail каждый раз следит за модными выходами представительницы королевской семьи и предлагает похожие варианты бюджетных образов для своих поклонников. Однако, какими бы наряды Меган Маркл не были роскошными, и какие бы бренды не красовались на фигуре герцогини – всему есть своя цена.

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Журналисты вместе с модными критиками подсчитали общую стоимость одежды, в которой Меган Маркл появлялась на публике. Общая сумма гардероба герцогини Сассекской составила около одного миллиона фунта стерлингов (около 34 миллионов гривен).

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Почти все модные вещи герцогини принадлежат к премиальным маркам одежды, в том числе Prada, Dior, Oscar de la Renta, Givenchy, Stella McCartney и десяткидругих.

Стоит добавить, что авторитетное фэшн-издание Footwear News назвало самые обсуждаемые образы Меган Маркл в 2018 году. Среди них – свадебное платье от Givenchy и второе свадебный наряд от Stella McCartney.

Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Напомним, что в июле журналисты LifeStyle 24 подсчитали стоимость модных образов, которые Меган Маркл надела в своем первом двухдневном туре по Ирландии. Лишь за 2 дня герцогиня Сассекская примерила 4 наряда, суммарная цена которых составила около 40 тысяч долларов (более 1 миллиона гривен). Гардероб в другом австралийском туре принца Гарри и Меган Маркл, который состоялся в сентябре-октябре, обошелся значительно дороже – за 16 дней пребывания в странах Океании Меган Маркл примеряла 39 образов и, по информации различных СМИ, их цена составила от 75 до 150 тысяч долларов.

Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я Меган Маркл Мода
Источник: Lifestyle
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