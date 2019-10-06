Доверять нельзя ревновать: Потап рассказал, что думает об обнаженных снимках Насти Каменских

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) признался, что думает об откровенных снимках, которые публикует его жена Настя Каменских в социальных сетях.

В интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" Потап рассказал, что ему нравятся соблазнительные фотосессии своей жены и он уверен в крепкой любви с Каменских.

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"Я мужчина уверенный. Не в себе, в своей любви... Мне нравятся ее откровенные фотографии, фотосессии. Мне нравится, что она нравится. И как мужчине тоже. Я знаю, что она очень красивая женщина. Но это моя женщина, я с ней просыпаюсь каждое утро. Она даже утром красивая", – ответил продюсер.

Но иногда, как не скрывает Потап, он ревнует жену. Единственное, что не нравится артисту – это когда Насте Каменских приходится целоваться с другими ради проб и съемок.

Мне единственное, что не нравится – когда она целуется с актерами очень много, если снимается в каком-то кино, или если идут пробы, мне очень немного это ... Но слушайте, ну если мы друг друга любим, то, чего уже друг к другу цепляться, если она артистка,

– заявил мужчина.

Что известно о свадьбе Потапа и Насти Каменских?

Потап и Настя Каменских держали интригу относительно их романа и только в день свадьбы признались, что у них романтические отношения. 23 мая рэпер опубликовал новый клип "Константа", в котором предстал с любимой в образах обрученных. Уже вечером звезды обменялись клятвами у алтаря.

Роскошная церемония прошла в ресторане вблизи Киева. На торжественный праздник звездные супруги пригласили едва ли не весь украинский шоу-бизнес, в частности, Катю Осадчую и Юрия Горбунова, Дмитрия Ступку с женой Полиной, Надю Дорофееву и Владимира Дантеса, "Позитива" с женой, Камалию и миллиардера Мохаммада Захура, Верку Сердючку, Руслана Квинта с женой ди-джеем Nana, Ирину Горовую, Юрия Никитина и Ольгу Горбачеву.



