"Дракула": в сети появился первый трейлер экранизации культового романа

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Кадры из фильма "Дракула"
Кадры из фильма "Дракула" / Корреспондент.net

BBC и Netflix опубликовали трейлер к общему проекту – минисериалу о графе Дракуле. Он будет иметь только 3 эпизода, в которых главную роль сыграет датский актер Класс Банг.

Минисериал "Дракула" снят по мотивам романа Брэма Стокера. Сценаристами стали Марк Гатисс и Стивен Моффат, которые известны, как идейники "Шерлока" с Бенедиктом Камбербэтчем. Кроме Класса Банга, который предстанет в образе графа-кровопийцы, в сериале снимались Джон Хеффернан, Долли Уэллс, Джонатан Арис и Джоанна Сканлан.

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Действие картины начинается в 1897 в Трансильвании, в замке графа Дракулы. В трейлере часто появляются монахини, поэтому можно предположить, что большинство сцен сериала будут происходить в католической церкви или монастыре

Серіал Дракула
Кадр из фильма "Дракула" / L`OFFICIEL  

Ранее актер Класс Банг отмечал, что работа над таким харизматичным, умным и интригующим персонажем волнующая, но очень знаковая для его карьеры. Премьера телесериала состоится уже зимой.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Кино Голливуд
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