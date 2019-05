Дух настоящего Лондона! Кара Делевинь в новой рекламе Burberry

Британская модель Кара Делевинь в очередной раз снялась в рекламной кампании парфюма Her Blossom от бренда Burberry. В коротком видео модель позирует не в популярных туристических местах в Лондоне, а в лепестках во время цветения сакуры – одного из неофициальных символов столицы Англии!

Новые снимки опубликованы на официальной странице бренда Burberry в Instagram.

В новом кампейне Кара Делевинь позирует в нежных лепестках белой сакуры. Следовательно, как сообщает Burberry, аромат "перенесет вас в Лондон в весеннее время". В коротком рекламном ролике британская модель напевает песню "Maybe it's because I am a londoner and I love London so much", в которой признается в любви к столице Англии.

Что интересно, сакуру можно также отнести к одному из символов Лондона – солнечного и весеннего. В то время, как туристы будут фотографироваться на фоне Биг Бена, Лондонского глаза, вблизи Мраморной арки на Оксфорд-стрит – "londoners" попытаются поймать тот момент, когда улицы покрываются цветом белых и розовых сакур.



Кара Делевинь для Burberry / Instagram / @burberry



Смотрите рекламную кампанию Burberry с Карой Делевинь: видео