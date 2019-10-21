Дуэйн Джонсон спасает путешественников в первом украинском трейлере "Круиза по джунглям": видео

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Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон / nerdbot.com

Летом 2020 года на большой экран выйдет очередная взрывная премьера от кинокомпании Disney – "Круиз по джунглям". Первый украинский трейлер с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант уже подрывает сеть.

Первый дублированный трейлер к приключенческой картине "Круиз по джунглям" появился сегодня, 21 октября, на YouTube-канале Kinomania Film Distribution.

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Главные роли и картину сыграли Дуэйн Джонсон, известный своими героическими ролями в фильмах "Рэмпейдж", "Небоскреб", "Разлом Сан-Андреас" и других, а также Эмили Блант, звезда фильма "Мэри Поппинс возвращается".


Эмили Блант и Дуэйн Джонсон на съемках фильма "Круиз по джунглям" / IMDb

По сюжету, группа туристов отправилась на поиски таинственного растения, которое произрастает в джунглях, и обладает чудодейственными целебными свойствами. Роли капитанов экспедиции сыграют Дуэйн Джонсон и Эмили Блант. Однако, как оказалось, им не только придется контролировать путешествие, но и взять на себя ответственность за спасение группы, ведь желающих помешать их планам будет немало.

На большой украинский экран фильм "Круиз по джунглям" выйдет 23 июля 2020 года.

Смотреть трейлер к фильму "Круиз по джунглям": видео

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
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