Дуэту "Потап и Настя" исполнилось 14 лет: забавное архивное фото

Популярные украинские исполнители Потап и Настя Каменских ровно 14 лет назад начали свою карьеру. И хотя дуэт распался, однако они до сих пор празднуют его день рождения. По этому случаю рэпер поделился забавной архивной фотографией.

Потап и Настя больше не выступают вместе, однако теперь они гораздо ближе, чем просто коллеги по сцене. Сейчас – это супруги, между которыми царит безграничная любовь. Но они не забывают, когда и с чего начался их творческий путь, поэтому каждый год 1 мая отмечают особый праздник. Потап поздравил жену с годовщиной коллектива и опубликовал на личной странице в инстаграме архивную фотографию.

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Продюсер рассказал подписчикам о важном событии в творческой жизни. Так, 14 лет назад, был создан дуэт "Потап и Настя", где он выступал вместе с нынешней женой Настей Каменских.

Сейчас Потап работает над собственным проектом ПТП, а Настя известна под псевдонимом NK. Но они не забывают благодаря чему имеют все то, что есть сейчас.

Потап поделился архивным кадром, на котором они с Настей позируют в забавных нарядах. Артистка одета в яркое платье с принтом арбуза на груди, а ее муж – в белом костюме с изображением огурцов и с обручем на голове с огурцами.

Ежегодно в этот день мы отмечаем день рождения группы и дуэта "Потап и Настя"! 14 лет! Именно этот дуэт положил начало всему, что вы слышите и видите от нас до сих пор! Спасибо и поздравляю Настю Каменских,

– написал в публикации Потап.

Напомним, дуэт "Потап и Настя" начал свое существование в 2006 году с композиции "Не пара". Они гастролировали в разных уголках мира, были любимцами миллионов. Однако в 2017 году заявили, что "ставят дуэт на паузу". Исполнители долго отрицали, что между ними роман и скрывали отношения, однако 23 мая 2019 года поженились и поделились этой новостью с поклонниками.