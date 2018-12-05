Две королевы: Марго Робби и Сирша Ронан посетили премьеру фильма со своим участием

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Марго Робби и Сирша Ронан на премьере фильма "Мария - королева Шотландии"
Марго Робби и Сирша Ронан на премьере фильма "Мария - королева Шотландии" / Instagram/ @shutterstocknow

28-летняя Марго Робби и 24-летняя Сирша Ронан пришли на премьеру фильма "Мария – королева Шотландии", в которой голливудским актрисам достались главные роли.

На премьеру исторической драмы "Мария – королева Шотландии", которая проходила в Нью-Йорке, пришло немало знаменитостей. Среди них Клэр Дейнс со своим мужем Хью Дейнси, Сара Сампайо, режиссер Джози Рурк и многие другие.

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Однако в центре внимания были Марго Робби и Сирша Ронан, ведь именно они сыграли знаменитых королев в новой киноленте. Роль Елизаветы в фильме досталась 28-летней Марго, а Марию сыграла 24-летняя Сирша.


Сирша Ронан и Марго Робби в главный ролях фильма "Мария – королева Шотландии" / Instagram / @maryqueenmovie

На ковровой дорожке актрисы предстали в вечерних платьях пастельных оттенков. Марго Робби выбрала платье от бренда Chanel, послом (представителем) которого является с начала 2018 года. Открытая спина и низ из прозрачной ткани лишь подчеркнули стройную фигуру актрисы. Ее волосы были собраны в свободный хвост, а макияж был сделан довольно натурально.

Марго Роббі
Марго Робби / Instagram / @justjared

24-летняя Сирша Ронан надела миди-платье бежевого цвета от Gucci. Короткий рукав платья был украшен массивным жабо, а на талии поблескивала большая брошь.


Сірша Ронан
Сирша Ронан / Instagram / @justjared

Марго Роббі і Сірша Ронан
Марго Робби и Сирша Ронан на премьере фильма "Мария – королева Шотландии"/ Instagram / @maryqueenmovie

Марго Роббі і Сірша Ронан
Марго и Сирша Ронан на премьере фильма "Мария – королева Шотландии" / Instagram / @justjared

Напомним, первый трейлер к исторической драме появился летом 2018 года. По сюжету фильма Сирша исполняет роль королевы Франции Марии Стюарт, которая в 18-летнем возрасте отказалась снова выходить замуж после смерти своего мужа и вернулась в родную Шотландию. Там она стремилась занять престол, но на ее пути встала Елизавета I, роль которой исполнила Марго Робби. К слову, две актрисы, сыгравшие главные роли в фильме "Мария-королева Шотландии", были номинированы на Оскар-2018.

 

Теги: LifeStyle Мода Кино Оскар-2018
Источник: 24 канал
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