Две украинки засветились на красной дорожке Каннского фестиваля: фото

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Украинки засветились на красной дорожке Каннского фестиваля
Украинки засветились на красной дорожке Каннского фестиваля / Пресс-служба

В рамках 72-го Международного Каннского кинофестиваля на красную дорожку пожаловали две украинки из Львова. Одна из них – номинантка премии World Bloggers Awards Анна Андрес, которая когда-то победила в конкурсе "Мисс Украина Вселенная-2014". Ее напарницей на западе стала другая известная украинка – Мария Гражина Чаплин, известный украинский продюсер.

Рядом с первыми звездами кинематографа на красной дорожке в Каннах украинки красовались в роскошных образах перед сотнями вспышек фотокамер. Для дебютного выхода 25-летняя модель Анна Андрес выбрала красное платье от Gaby Charbachi, в то время как Мария-Гражина Чаплин, как и в прошлом году, доверила создание своего образа украинской дизайнеру Оксане Караванской.

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Анна Андрес на Каннском фестивале / Пресс-служба


Мария-Гражина Чапліин на Каннском фестивале / Пресс-служба


Мария-Гражина Чаплин на Каннском фестивале / Пресс-служба

Стоит добавить, что Анна Андрес кроме появления на Каннском фестивале прибыла во французские Канны для еще одного знакового события – церемонии награждения первой в своем роде премии World Bloggers Awards, которая будет отмечать инфлюенсеров (лидер мнений) за их влияние на аудиторию и социальный взнос. Такую награду организаторы называют "Оскаром для блогеров", поэтому такой чести удостоились десятки представителей социальных сетей со всего мира, в том числе и две украинки – Анна Андрес и Саша Чистова. Вторая девушка в свою очередь не побывала на Каннском фестивале.

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Теги: LifeStyle Мода Каннский кинофестиваль Новости Франции
Источник: LifeStyle 24
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