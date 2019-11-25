Двойник Зеленского говорит, что его приглашали в "Квартал 95": что на самом деле известно

Российский телеграм-канал Mash обнародовал сообщение, в котором говорилось о возможном карьерном росте уроженца Узбекистана Умида Исабаева – двойника Владимира Зеленского в российском фильме об Украине. Пресс-служба "Вечернего Квартала" опровергла всю информацию.

Что сообщили в телеграм-канале Mash?

В понедельник, 25 ноября, в телеграме появилась информация, где отмечалось, что Умида Исабаева вроде зовут на место Зеленского в "Вечерний Квартал".

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"Умид Исабаев уже совсем освоился в роли звездного клона – ходит по эфирам, дает интервью и костюм носит совсем как взрослый. А теперь и Евгений Кошевой, бывший партнер настоящего Зеленского, зовет Умида в Украину гастарбайтером. Подменить президента, пока тот занят более важным делом. Умид в раздумьях. В России ему предложили роль в сериале, карьерный выбор нужно сделать правильно", – говорится в сообщении, которое завершается странным словосочетанием "чебуреки с жирком".

Такую информацию подтвердил и сам двойник Зеленского в видеоролике канала.

Мне видеозвонок. Смотрю – украинский номер, а там, кажется, Евгений Кошевой. Было темно, трудно было разглядеть. Говорит: "Мы тебя заберем, присоединяйся к нам, приезжай к нам, в "Квартал 95". Будем вместе работать, вместе с Кошевым вести программы, чтобы смешить украинский народ". Я бы не отказывал, просто вот скоро сериал будут предлагать, я контракт буду подписывать, наверное, уже поздно туда ехать. Ну, вообще – хотел бы туда поехать. Почему бы нет? Конечно, я бы справился,

– заявил Умид Исабаев.

Мужчина добавил, что Кошевой вроде попросил его сфотографироваться в кепке и прислать ему фото. Впоследствии актер получил якобы похожее пересланное фото от Владимира Зеленского и приглашение в команду "Квартала". Умид Исабаеев подытожил, что убежден – благодаря Зеленскому в стране будет мир.

Что ответили в "Квартале 95"?

В комментарии изданию LifeStyle 24 пресс-служба "Квартала 95" опровергла слухи двойника Зеленского и телеграм-канала Mash.

Данная информация не соответствует действительности. Студия "Квартал 95" по этому поводу никаких переговоров не проводила,

– говорится в сообщении.