Двойник Зеленского сыграет роль президента в фильме об Украине: подробности

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Двойник Зеленского / Скриншот из видеоролика

Недавно стало известно, что у президента Украины Владимира Зеленского есть двойник, проживающий в Москве. Благодаря своей внешности мужчина, родом из Узбекистана, получил главную роль в фильме, где сыграет действующего президента Украины.

О том, что Умид Исабоев, который поразительно похож на действующего президента Украины Владимира Зеленского, снимется в фильме, сообщают на телеграмм-канале Mash.

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В источнике отмечается, что его знакомые да и сам парень замечал сходство с бывшим руководителем "Квартала 95" и также тайком мечтал о карьере комика. И однажды уроженец Узбекистана, который работает маляром в Москве, проснулся знаменитым. После того, как его заметили в московском метро, он получил предложение сыграть Зеленского в 4-серийном российском фильме об Украине. Умид Исабоев прочитал сценарий, после чего согласился подписать контракт.

Двійник Зеленського
Двойник Зеленского в московском метро / Фото / Facebook @k.dimitriy

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Владимир Зеленский
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