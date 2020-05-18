Джамала поделилась историей о депортации родных: Это трагедия моей семьи

Сегодня, 18 мая, в Украине годовщина памяти депортации крымскотатарского народа из Крыма. В эту печальную дату певица Джамала поделилась личной историей, которая случилась в ее семье в этот трагический день 1944 года.

18 мая 1944 года навсегда вошел в историю, как начало этнической чистки, от которой пострадал крымскотатарский народ, который жил в Крыму. Советская власть заставила сотни тысяч людей покинуть родные дома. Не все смогли пережить это и погибли во время депортации, или же после нее. Мы вспоминаем тех отважных патриотов, которые не смогли противостоять захватчикам. Украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала на личной странице в инстаграме поделилась трагической семейной историей.

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Утром 18 мая мою прабабушку Назилхан с четырьмя маленьким детьми на руках посадили в товарные вагоны и отправили в Среднюю Азию. Ехали они в ужасных условиях почти две недели. Маленький ребенок, доченька, к сожалению, умерла в дороге. Девочку не дали похоронить, советские солдаты забрали ее у матери,

– поделилась Джамала.

Знаменитость говорит, что ей повезло, так как она была знакома со своей прабабушкой и в детстве имела возможность пообщаться с ней. Однако тогда была очень мала и не расспросила у нее больше. Ее дедушка и бабушка, родители рассказывали историю этого дня, чтобы они с сестрой всегда помнили о том, что пришлось пережить семье и всему народу.

Много людей погибло, пропало без вести, не родилось. Переписана и утеряна настоящая история, уничтожена архитектура, культура. Невозможно оценить все потери. Наименьшее, что мы все можем сделать – помнить,

– отметила артистка.

Джамала рассказала, что раньше у нее с папой была традиция. Ежегодно 18 мая они ездили на митинг в Симферополь. Для крымских татар это был не только День памяти, но и день встреч. Многие родственники и друзья встречались на одной площади и вспоминали тех, кто пострадал от вынужденного переселения.

Певица также поделилась архивной фотографией, где изображена ее прабабушка, пострадавшая от депортации.



Архивное семейное фото Джамалы / Instagram / @jamalajaaa

Она обнародовала кадры своего маленького сыночка, который позирует в вышиванке и с украинским и крымскотатарским флагами в руках.

Очень хочу, чтобы мой сын, как когда-то маленькая я, приходил на площадь в Крыму и чтил память умерших. Чтобы он знал и помнил историю крымскотатарского народа,

– сказала Джа.



Сын Джамалы с украинским и крымскотатарским флагами / Instagram / @jamalajaaa



Сын Джамалы Эмир-Рахман с крымскотатарским флагом / Instagram / @jamalajaaa