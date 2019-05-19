Джамала очаровала сеть совместными фото с сыном на "Голосе. Дети-5"

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Джамала с сыном
Джамала с сыном / Instagram / @jamalajaaa

Популярная певица Джамала с появлением первенца решила не брать творческую паузу и умело совместить материнство с работой. И артистке это успешно удается. Джамала в сети делится снимками, на которых демонстрирует идиллию с сыном и совместные походы на съемки.

На днях звезда очаровала поклонников очередной серией снимков с 1-летним Эмиром-Рахманом. Джамала пришла с сыном на съемки нового сезона вокального шоу "Голос. Дети-5", первые выпуски которого зрители смогут увидеть уже 26 мая.

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На фото видно, как кресло звездного тренера занял маленький Эмир-Рахман. Мальчик сосредоточено наблюдал за всем, что тронуло всех подписчиков блога Джамалы. Певица пришла на съемочную площадку в белом платье-вышиванке, а вот ее сын красовался перед камерой в джинсовой рубашке и брюках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

В заметке Джамала вспомнила, что впервые Эмир-Рахман побывал на "Голосе страны", когда ему исполнилось всего 2 недели. До родов певица активно участвовала в съемках шоу, поэтому появление ее первенца отнюдь не повлияло на дальнейшее создание проекта.

Впервые Эмир-Рахман был на съемках "Голоса", когда ему было 2 недели, тогда как раз снимали финальный выпуск сезона. А сегодня он пришел поддержать меня на "Голос. Дети",
– поделилась счастливая мама.

Отметим, что роды Джамалы состоялись в столице 27 марта 2018 года. На каждую съемку певица возила чемодан со всем необходимым для родов. Поэтому ежедневно артистка была готова к рождению сына.

"У меня был сумасшедший график, я каждый день работала, у меня было очень много проектов и съемок. Поэтому полный чемодан с детскими вещами я возила постоянно с собой. Я родилась семимесячной, мою маму забрали на роды прямо с экзаменов, так как она играла и очень переживала. Я думала, что и у меня может быть так же. Поэтому у меня с собой постоянно все было на всякий случай", – вспоминала Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные дети Джамала Звездные мамы
Источник: LifeStyle 24
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