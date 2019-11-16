Джамала поделилась трогательными фотографиями из семейной съемки

Исполнительница стала мамой первенца в марте прошлого года. Мальчика назвали Эмир Рахман. Она довольно часто публиковала семейные фото с сыном и мужем. На этот раз пара провела профессиональную фотосъемку. Осенние фотографии очаровывают нежностью и чувствами.

В своем инстаграме Джамала поделилась кадрами с осенней семейной фотосессии. На фото она предстает в объятиях мужа Бейрика Сулейманова и вместе с сыном Эмиром Рахманом. Автором фотографий стал фотограф Сейран Баккал.

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Для съемки звезда выбрала нежное платье с цветочным принтом, черный жакет и высокие кожаные сапоги. Этот образ в совершенстве воплощает женственность Джамалы. А сами кадры точно передают гармонию, которая царит в семье народной артистки Украины.

Сейчас просто хочется остановиться и оставить это здесь,

– лаконично прокомментировала певица в своей заметке.



Джамала с сыном и мужем / Instagram / @ jamalajaaa



Джамала на осенней фотосессии / Instagram / @ jamalajaaa



Семейная фотосессия Джамалы / Instagram / @ jamalajaaa

Что известно о личной жизни Джамалы?Певица в течении пяти лет скрывала отношения со своим возлюбленным. Он экономист родом из Симферополя. Бекир младше певицы на семь лет. Он хотел стать мужем звезды почти сразу после знакомства. Джамала отказала бойфренду во время первого признания. По ее мнению, перед официальным оформлением брака пара должна пройти через испытание временем. Влюбленные поженились в апреле 2017 года. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в Исламском культурном центре в Киеве и отвечала всем крымскотатарским традициям, ведь они придерживаются многолетних канонов. Певица выбрала платье с кружевом, которое для нее сшил и подарил грузинский дизайнер Бичола Тетрадзе. 27 марта 2018 года певица родила Бекиру сына Эмира Рахмана.