Джамала показала чувственное фото с любимым мужем

22 Читати новину українською
Джамала с мужем
Джамала с мужем / Instagram / @s_bekir

Украинская певица Джамала отправилась в путешествие в Грузию. Компанию звезде составили самые дорогие для нее люди – годовалый сын Эмир-Рахман и муж Бекир Сулейманов.

Волшебные фото из Тбилиси Джамала опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: В цветах украинского флага: стильная Джамала показала фото с сыном на природе

На снимке супруги нежно обнимается и демонстрирует настоящие теплые чувства друг к другу.

Грузия, ты любовь моя! Только с тобой можно так: прилететь, увидеть и обнять Марину Карпий и Джиджи Дедаламазишвили, поцеловать, обнимать тысячу раз Николаса, помчаться на студию... Новые знакомства, встречи! С кем и как? Все расскажу позже!
– отметила в подписи знаменитость.

Джамала с мужем / Instagram / @jamalajaaa


Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Кроме того, Джамала сделала сюрприз поклонникам в социальных сетях показав, как подрос ее первенец. Звезда в шутку дополнила фотографию в подписи хештегом #КолиВінВстигВирости. Вероятно, что певице этот вопрос пишут неоднократно.


Сын Джамалы / Instagram / @jamalajaaa

blog_ava
Гороскоп на неделю 6–12 мая 2019 для всех знаков Зодиака
сегодня
795
Теги: Музыка LifeStyle Джамала
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бессмертная икона Одри Хепберн: малоизвестные факты о покорительнице сердец и музе Живанши
4 мая 13:36 Бессмертная икона Одри Хепберн: малоизвестные факты о покорительнице сердец и музе Живанши
Марта Вересюк 439
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
4 мая 10:02 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
Юлія Михайлова 12260
Чанки, мюли или сабо: как хорошо вы знаете разновидности женской обуви – инфографика
3 мая 20:22 Чанки, мюли или сабо: как хорошо вы знаете разновидности женской обуви – инфографика
232
Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
3 мая 20:00 Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
Уляна Корицька 2418
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 3-5 мая
3 мая 17:40 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 3-5 мая
127
Новости
Больше новостей
Залиште відгук