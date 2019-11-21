Джамала представила саундтрек к фильму "Цена правды" о Голодоморе: видео

В четверг, 21 ноября, состоялась премьера клипа украинской певицы Джамалы на песню "Цена правды", которая является саундтреком одноименного фильма о геноциде украинского народа. Премьера фильма "Цена правды" запланирована на 28 ноября.

Музыку к песне написала Джамала, автором текста стала также певица вместе с писательницей Викторией Платова. Режиссером музыкального видео выступила Катя Царик, оператором стал Юрий Король, который работал в качестве оператора-постановщика над полнометражными лентами "Захар Беркут", "Сторожевая застава", "Несокрушимая".

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Фильм "Цена правды" – это драматический рассказ о геноциде украинского народа в 1932 – 1933 годах. Премьера фильма "Цена правды" запланирована на 28 ноября. Киноленте прогнозируют огромный успех, ведь ее уже отметили на престижных фестивалях. В частности, авторы фильма "Цена правды" получили награду на 44-м Фестивале польских художественных фильмов "Золотые Львы". Съемки фильма проходили в Украине, Польше и Шотландии.

В съемках приняли участие музыканты оркестра "Виртуозы Киева", а в клипе использованы кадры из фильма "Цена правды".

"Меня поразила история, послужившая основой для картины. События фильма разворачиваются во время одного из самых трагических периодов, который замалчивался десятилетиями. В центре повествования обычный журналист, который проявляет настоящий героизм, чтобы донести информацию о Голодоморе мировой общественности. Как мы знаем, люди, которые не боятся и борются за правду, платят за это высокую цену. Мне близка эта идея, она во многом перекликается с моим творчеством ", – призналась Джамала.

Джамала – "Цена правды": смотрите видеоклип

Что известно о сюжете фильма "Цена правды"?

В 1933 году Уэльский репортер Гарет Джонс ищет свою следующую большую историю. Последние новости приводят его в Москву, где он знакомится с журналисткой Адой Брукс. Ада открывает ему глаза на "советскую утопию", которая не имеет ничего общего с реальностью. И Гарет, несмотря на смертельные угрозы, начинает свое расследование. Скрываясь от спецслужб СССР, шаг за шагом он раскрывает правду о трагедии украинского народа: Голодомор, жесткая цензура, заговор и массовые репрессии. Именно его разоблачение впоследствии станут основой для романа "Колхоз животных" Джорджа Оруэлла.

Фильм "Цена правды": смотрите трейлер