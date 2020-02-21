Джамала презентовала новый альбом, записанный с известными артистами
Певица Джамала во время второй беременности не спешит отдыхать. Артистка презентовала новый студийный альбом, который символически назвала "Свои".
Все треки, которые вошли в новую пластинку Джамалы, были записаны в сотрудничестве с популярными артистами. В частности, меломаны могут услышать дуэтные композиции артистки с группой Cape Cod, а также реппершей Alyona Alyona, исполнителем Jah Khalib, Дмитрием Авксентьевым, Morphom, The Erised, Vanek Foundation, Риапобой и коллективом Бумбокс. Кроме этого, в пластинку вошла песня Джамалы "Заманили", которую звезда в 2016 году записала с этноколективом "ДахаБраха".
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В сети певица решила объяснить, в чем особенность пластинки "Свои". По словам Джамалы, каждая из 12 песен – это отдельная история, которую она создала в коллаборации с коллегами, которых артистка с легкостью может назвать друзьями.
"Этот сборник – результат моей работы с исполнителями, аранжировщиками, саундпродюсерами, которым я симпатизирую и которых могу назвать "своими". В каждой композиции на этой пластинке своя интересная история создания, но всех их объединяет одно – они создавались быстро и легко. Это потому, что с каждым из этих музыкантов у нас находились общие темы и совпадали музыкальные вкусы. Все эти коллаборации были сделаны во имя творчества, в них чувствуется легкость и общность мировоззрений", – пояснила Джамала.
Слушайте новый альбом Джамалы "Свои": аудио
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