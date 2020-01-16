Джамала примерила наряды от украинского бренда: фото

Украинская певица Джамала поделилась архивными фотографиями с летнего отдыха на своей странице в инстаграме. Артистка не успела поехать в отпуск со своей семьей в начале года так, как это сделали ее коллеги, поэтому решила вспомнить предыдущую поездку.

На опубликованных фото Джамала позировала в длинном разноцветном сарафане свободного кроя от отечественного бренда POUSTOVIT. Акцентом ее образа стало глубокое декольте. Нежный макияж и круглые серьги придали женственности облику артистки и подчеркнули ее красоту.

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"Поиск нового начался для меня без перерыва на "песочек и море", я просто погрузилась в студийную работу. Доделываю песню с одним замечательным электронным музыкантом и пишу новые. На отдых поехать пока не удалось. "Ну, что ж", – подумала я! Всегда принимаю то, что мне дарит судьба. Если ты куда-то не успел, не полетел, не поехал – на то воля Всевышнего. Так будет лучше!"- написала артистка к публикации.

Певица также призналась, что никогда не могла себе позволить заблаговременно планировать отпуск. Ее друзья покупали билеты в разные уголки мира по смешным ценам, потому что делали это заранее, а у нее так никогда не получалось.

Сейчас, когда Джамала стала счастливой женой и мамой, планировать стало еще труднее. Нужно учитывать много моментов, ведь рабочие графики мужа и ее часто не совпадают, а с рождением ребенка добавились новые условия – недалекий перелет и детский пляж. Джамала надеется, что в ближайшее время все же сможет поехать куда-то отдохнуть. И пока ей приходится любоваться снимками коллег и просматривать свои пляжные фотографии.



Джамала в летнем сарафане / Instagram / @jamalajaaa



Джамала в яркой фотосессии / Instagram / @jamalajaaa