Джамала призналась, почему так и не стала оперной певицей

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Джамала
Джамала / Screenshot

Украинская певица Джамала рассказала журналистам 24 канала о том, как хотела стать оперной певицей и даже уже планировала поехать в оперную студию Милана, однако одно событие изменило будущий ход событий.

Сначала Джамала не видела себя оперной певицей. Мысль об этом пришла лишь после окончания учебы.

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"После того, как я отучилась пять лет и закончила Академию с красным дипломом, тогда я уже завелась: "Да-да-да, я уже хочу быть оперной певицей!". И тем более я поехала на несколько мастер-классов, меня увидел преподаватель Миланской оперной студии. Он сказал: "Нам такие голоса нужны, в сентябре приезжай уже с чемоданом. Ждем тебя", – рассказала Джамала.

Однако певица так и не поехала в Милан. "Не приехала. Я не приехала, я поехала на "Новую волну", – пояснила Джа.

Участие в "Новой волне" стало прорывом для Джамалы, ведь она получила гран-при конкурса.

Видео: выступление Джамалы на "Новой Волне"

Продюсер Джамалы признался, что когда увидел ее выступление впервые – не знал, как реагировать.

Я вижу выступление на "Юрмале" в 2009 году. Просматриваю один раз, второй, третий... И понимаю, что я такого никогда не видел. Кто это? Кто эта девушка? У нее живет комета внутри. Я как сумасшедший бегаю в офисе, бросаю всем сотрудникам, говорю: "Вы вообще понимаете как это, вы видите то же самое, что и я?",
– рассказал о своем первом впечатлении от Джамалы ее продюсер Игорь Тарнопольский.

"Игорь встретился мне, когда это было необходимо. Я понимала, что у меня совсем другое видение своей музыки, своего места".

Полный выпуск программы 24 канала "Теория большого вызова" с Джамалой – читайте здесь.

Видео полного интервью с Джамалой:

 

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Теги: Музыка Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Джамала
Источник: 24 канал
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