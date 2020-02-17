Джамала прокомментировала второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020: имя фаворита звезды

В этом году певица комментирует выступления участников Национального отбора на Евровидение-2020 уже не за судейским столом, уступив место Тине Кароль. Однако Джамала внимательно следит за конкурсом и уже определилась с главным претендентом на победу, который достойно представит Украину на международной музыкальной арене.

Сегодня, победительница Евровидения-2016 пришла в студию Xит FM и в прямом эфире программы "Хэппи утро" выразила свои впечатления от выступлений участников. Джамала полностью согласна с решением судейского и зрительского голосования, ведь фаворитом второго полуфинала Евровидения-2020 для нее стала группа TVORCHI, которая получила максимальное количество баллов.

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Несмотря на то, что звезда была щедрой на комплименты, она откровенно призналась, что ребятам из Тернополя есть над чем работать. По мнению артистки, главный недостаток коллектива – отсутствие опыта. Именно это мешает TVORCHI раскрыться на сцене.

Я кайфую. У них есть такая свежесть. Когда они запели, я выдохнула полной грудью... Да, не хватает уверенности. Но если они за эту неделю сделают невероятное... Мне не хватает эпатажа в виде, в движениях. Хочется, чтобы исполнитель был как лев на сцене. Он должен сам загореться,

– заверила Джамала.

Однако, по мнению исполнительницы, главным недостатком живого выступления является непрофессиональный вокал. Именно над звучанием необходимо поработать ребятам, которые не имеют соответствующего профильного образования. Как заверила Джамала, если в TVORCHI есть стремление победить, то уже в субботу, 22 февраля, вся страна сможет услышать поразительные изменения в исполнении хитовой песни Bonfire. Она призналась, что солисту под силу улучшить вокал только в одной песне даже в течение такого незначительного времени.

Я вижу, что у них есть комплексы. У них есть харизма, которая притягивает, у них есть песня. И нужен вокал, который сейчас немножко слабее,

– прокомментировала Джамала.



Джамала прокомментировала второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020 / Screenshot / Instagram / @jamalajaaa

Напомним, что по результатам двух полуфиналов за победу на Национальном отборе будут бороться TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jrry Heil, KRUTЬ и Gо_A. 22 февраля в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA: Первый зрители смогут увидеть выступления 6 финалистов, которые будут бороться за право представить Украину на международной арене в Роттердаме.