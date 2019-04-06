Джамала рассказала об изменениях после рождения ребенка: трогательное фото

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Джамала с сыном
Джамала с сыном / Instagram / @jamalajaaa

Украинская певица Джамала, которая на днях отпраздновала день рождения своего первенца, мальчика Эмира-Рахмана, призналась, что материнство изменило ее в лучшую сторону.

На своей странице в Instagram Джамала сделала поклонникам сюрприз, опубликовав трогательное фото с сыном.

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Звездная мама отметила, что сын является ее мотивацией. На новом снимке годовалый Эмир сидит у Джамалы на руках.

С рождением сына я стала еще более уверенной в себе. Он меня мотивирует становиться лучше и достигать новых высот. Сейчас, когда Эмир маленький и меняется каждый день, мне непросто оставлять его так часто, но я знаю, ради чего это делаю. В частности, ради того, чтобы он мной гордился, когда вырастет,
– заявила она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Дети и несовершеннолетние Звездные мамы Джамала
Источник: LifeStyle 24
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