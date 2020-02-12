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Джамала во второй раз станет мамой

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Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Популярная украинская исполнительница, победительница Евровидения 2016 Джамала снова беременна. Совсем скоро она во второй раз станет мамой.

Ранее певица рассказывала, что они с мужем хотят второго ребенка, однако все будет так, как распорядится Бог. Звезда поделилась этим в программе "Звездный путь" на телканале "Украина". Теперь артистка призналась, что беременна. Радостную новость Джамала сообщила, опубликовав сообщение в инстаграме.

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На фотографии, которую распространила знаменитость, она позирует на берегу моря вместе с мужем и старшим сыном. Они счастливы и нежно обнимают друг друга. На снимке можно увидеть округлый животик звездной мамочки.

Мне казалось, что у любви есть предел, граница, которая всем нам дана. Как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь. Пристыдил меня, что я снова не сама. И в секунду расширил просторы любви, которые так часто мы сами себе назначаем. Я с вселенной внутри жду тебя. Души не чаю. Нет, невозможно стать более опытными и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний,
– написала под фото Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Любимица миллионов говорила, что готова сделать паузу в карьере ради того, чтобы родить ребенка. Этот долгожданный момент настал и Джа скоро снова станет мамой. Однако пока звезда продолжает активно развиваться в музыкальной сфере. Недавно она выпустила совместный трек с рэпершей Alyona Alyona, на который сняли клип. Но уже совсем скоро она будет готовиться к ожидаемому материнству.

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные мамы Джамала
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