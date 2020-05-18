Джастин Бибер сожалеет об интимной близости до брака с Хейли Болдуин: подробности

26-летний канадский певец – сторонник откровенных съемок с женой-моделью Хейли Болдуин. Несмотря на то, что Джастин Бибер не стесняется страсти на публике, он жалеет, что не сохранил целомудрие до брака. Артист признался, что интимная близость может навредить чувствам.

Откровенное признание Джастин Бибер сделал в прямом эфире своего "карантинного" шоу The Biebers on Watch, которое выходит в фейсбуке. Певец ответил на провокационный вопрос зрителей и признался, что бы изменил в своем прошлом.

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Кумир миллионов не скрывал, что лишь недавно поборол депрессию, которая сказалась на его карьере длительной музыкальной паузой. Однако Джастин Бибер не стал бы возвращать время назад и осознает, что все пережитые события подарили ему бесценный опыт и сделали его той личностью, которой он является сейчас.

Однако в прошлом певца все же есть то, о чем он жалеет – интимная близость в отношениях. Артист убежден, что стоит сохранять целомудрие до бракосочетания, ведь секс может затмить ум партнеров.

Если бы я мог вернуться назад и избежать любой боли, через которую мне пришлось пройти, то я бы, наверное, сохранил себя до брака. Знаю, это звучит безумно, но секс может сбивать с толку,

– объявил Джастин Бибер.

Певец не скрывает того, что не имел интимную близость с Хейли Болдвин до официального брака. Он признается, что именно так сумел получить доверие любимой и создать прочный фундамент для будущей семьи.

Напомним, недавно Джастин Бибер решился рассказать об интимных отношениях с женой. Во время одной конференции он подчеркнуть, что большинство свободного от творчества времени проводит с женой, и страсть между ними не угасает. "С женой нам нравится... Друзья, ну вы можете догадаться, что мы делаем, когда остаемся наедине. Это настоящее безумие! Это практически все, что мы делаем", – отметил Бибер.