Джастин Бибер и Хейли Болдуин в белье снялись в сексапильной рекламе Calvin Klein: видео

Поп-певец Джастин Бибер и его возлюбленная Хейли Болдвин, с которой он сыграл пышную свадьбу 30 сентября, снялись в обольстительной фотосессии нижнего белья для популярного бренда Calvin Klein.

Влюбленные Хейли и Джастин ошеломили поклонников страстными объятиями и поцелуями в рекламном кампейне Calvin Klein, который посвящен 50-летию бренда.

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Вместе со звездными супругами снялись и другие знаменитости: Кендалл Дженнер, Asap Rocky, Трой Сиван и Лю Вэнь. Видеоролик начинается с того, как Биберы лежат на диване и смотрят на запуск Apollo 11 в 1969 году.

Рекламный кампейн Calvin Klein: смотрите видео

Как представители марки отмечают, в кампейне Calvin Klein они хотели передать бунтарский дух, который формировал бренд в течение 50 лет. Отмечается, что лимитированная юбилейная коллекция появится в продаже 15 октября

"Снялся с моей женой. С днем рождения, Calvin Klein", – добавил в подписи на своей инстаграм-странице Джастин Бибер.