Джастин Бибер и Хейли Болдуин впервые позировали для обложки глянца как семья: волшебное фото
Поклонников канадского поп-певца очаровала его новая фотосессия с женой Хейли Болдуин. Влюбленные позировали для обложки одного из самых авторитетных глянцев современности – Vogue.
Вскоре после официального заявления об узаконивании отношений новоиспеченные супруги получили приглашение от популярного глянца. 22-летняя Хейли Болдуин и 24-летний Джастин Бибер охотно согласились на фотосессию и украсили обложку мартовского номера Vogue.
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Влюбленные позировали перед объективами фотографов в свадебных образах. И, если Хейли полностью соответствовала требованиям к невестам – белое платье и красивые украшения, то ее возлюбленный сумел привлечь внимание эпатажным образом жениха. Он был одет только в черные брюки, ярко демонстрируя свой татуированный торс.
Джастин Бибер и Хейли Болдуин для мартовского номера Vogue / Instagram / @tresclick
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