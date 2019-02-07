Джастин Бибер и Хейли Болдуин впервые позировали для обложки глянца как семья: волшебное фото

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Джастин Бибер и Хейли Болдуин для Vogue
Джастин Бибер и Хейли Болдуин для Vogue / Instagram/ @tresclick

Поклонников канадского поп-певца очаровала его новая фотосессия с женой Хейли Болдуин. Влюбленные позировали для обложки одного из самых авторитетных глянцев современности – Vogue.

Вскоре после официального заявления об узаконивании отношений новоиспеченные супруги получили приглашение от популярного глянца. 22-летняя Хейли Болдуин и 24-летний Джастин Бибер охотно согласились на фотосессию и украсили обложку мартовского номера Vogue.

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Влюбленные позировали перед объективами фотографов в свадебных образах. И, если Хейли полностью соответствовала требованиям к невестам – белое платье и красивые украшения, то ее возлюбленный сумел привлечь внимание эпатажным образом жениха. Он был одет только в черные брюки, ярко демонстрируя свой татуированный торс.

Джастін Бібер і Хейлі Болдуін
Джастин Бибер и Хейли Болдуин для мартовского номера Vogue / Instagram / @tresclick

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Теги: LifeStyle Джастин Бибер Музыка Звездные свадьбы Хейли Болдуин
Источник: 24 канал
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