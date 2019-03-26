Джастин Бибер уходит со сцены: неожиданные причины

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Джастин Бибер
Джастин Бибер / www.gettyimages.com

25-летний популярный певец Джастин Бибер, который женился на модели Хейли Болдуин, сообщил о том, что делает паузу в музыкальной карьере.

Об этом Бибер написал на своей странице в Instagram. По словам Джастина, он хочет больше сосредоточиться на собственном здоровье, браке и будущих детях.

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Артист объяснил, что не может заниматься музыкой из-за серьезных проблем, появившихся еще в детстве. Также он признался, что готов "развалиться на части".

"Я прочитал много сообщений о том, что вы хотите альбом... Я гастролировал все мои подростковые годы, и уже после 20-ти понял, и, как вы, наверное, заметили, что я был несчастлив в последнем туре, и я этого не заслуживаю, и вы этого не заслуживаете. Вы платите деньги, чтобы прийти и провести время на энергичном и веселом концерте, а я не мог эмоционально дать вам это все в конце тура", – отметил певец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

 

Бибер добавил, что музыка является важной для него, но "ничто не может быть важнее семьи и здоровья".

Я находился в поиске, искал путем проб и ошибок, как и большинство из нас, и сейчас я сконцентрирован на устранении некоторых глубоких проблем, которые есть у большинства из нас, так я не розклеюсь, сохраню свой брак и стану тем отцом, которым я хочу быть,
– заявил Бибер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

 

 

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Теги: LifeStyle Хейли Болдуин Джастин Бибер Музыка
Источник: LifeStyle 24
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