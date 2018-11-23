Джастин Бибер запустил торт в лицо Хейли Болдуин: видео

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Джастин Бибе и Хейли Болдуин
Джастин Бибе и Хейли Болдуин / www.instagram.com/justinbieber

22 ноября модель Хейли Болдуин праздновала свое 22-летие. Ее муж певец Джастин Бибер решил красиво поздравить любимую с днем рождения.

Так, Хейли отпраздновала день рождения в кругу близких друзей и семьи. А фото и видео распространила мама Джастина Пэтти Маллетт в Instagram-сториз.

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Муж Хейли и вся их семья поздравляют модель с праздником, как в один момент Бибер преподносит торт с клубникой и кремом к Болдуин и окунает ее лицо в десерт.

Смотрите видео: Джастин Бибер поздравил Хейли с днем рождения

 

Зато Хейли после этого лишь поцеловала своего мужа.

 

Кроме того, мама певца написала трогательный пост в своем микроблоге в Twitter о новоиспеченной невестке, назвав ее дочерью.

С днем рождения Хейли Болдуин! Я люблю тебя! Я так благодарна, что у меня появилась такая дочь, как ты,
– заявила Петти Маллетт.

 

Теги: LifeStyle Мода Джастин Бибер Хейли Болдуин
Источник: 24 канал
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