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Джастин Тимберлейк трогательно поздравил жену с днем рождения: фото

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Популярная американская актриса Джессика Бил на днях отпраздновала день рождения. Красавице исполнилось 38 лет. Ее муж, актер и певец Джастин Тимберлейк чувственно поздравил с этим праздником.

Звездная чета Джастина Тимберлейка и Джессики Бил, которая была одной из самых крепких в Голливуде, в последнее время находится под пристальным вниманием поклонников. Пара едва не развелась после того, как в СМИ появилась информация о том, что Джастин якобы предал Джессику. Сейчас они работают над восстановлением отношений. Недавно жена поздравила артиста с днем ​​рождения, а теперь он сделал для нее праздник.

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Джессика поделилась с подписчиками нежными фотографиями, на которых видно, как Джастин поздравляет ее с 38-летием. Известно, что звезда решила праздновать в пижаме и не хотела поздравлений. Но исполнитель решил сделать сюрприз любимой и вручил ей огромный торт.

Праздновала день рождения в пижаме. Я заставила Джастина пообещать не петь мне Happy Birthday, поэтому он импровизировал. Спасибо тебе, прекрасный человек, за то, что выслушал меня и устроил вечеринку. И спасибо всем за поздравления с днем ​​рождения. Чувствую любовь,
– поделилась впечатлениями именинница.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jessica Biel (@jessicabiel)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные романы Звездные дни рождения
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