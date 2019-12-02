Джейсон Мамоа стал "Человеком года" по версии австралийского GQ: забавная реакция актера

Голливудский актер Джейсон Мамоа, наиболее известный благодаря участию в киноленте "Аквамен" и сериале "Игра престолов", получил почетное звание. Австралийское издание GQ назвало знаменитость "Человеком года".

Об этом 40-летний Джейсон Мамоа рассказал поклонникам на официальной инстаграм-странице. Актер не упустил возможности пошутить по этому поводу, ведь многие австралийские звезды, в частности, братья Крис и Лиам Хемсворты, а не возглавили рейтинг. В то же время Джейсон Мамоа не скрывал, что быть "Человеком года" для него большая честь, за что и поблагодарил представителей мужского журнала GQ.

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Никогда за миллион лет я бы не подумал, что стану "Человеком 2019 года" по версии GQ. Я действительно рад тому, что мне удалось обойти всех этих Хемсвортов, потому что... вы знаете... я в конце концов заслуживаю этого,

– признался Джейсон Мамоа.



Обложка журнала с Джейсоном Мамоа / Instagram / @prideofgypsies

По словам представителей журнала GQ, победителя определили, учитывая достижения в его работе. Джейсон Мамоа имеет бешеную популярность благодаря успешным проектам. Кроме этого, он публично становится на защиту мировой экологии и призывает всех людей бороться с пластиком, сортируя тары и отдавая их на переработку.

"Надо что-то менять. Изменения к лучшему ради моих детей, твоих детей, всего мира. Внесем положительные изменения в здоровье нашей планеты. Очистим наши океаны, нашу землю. Присоединяйтесь ко мне в этом. Избавимся от пластика", – призвал Джейсон Мамоа.



Актер Джейсон Мамоа в стильной съемке / GQ Australia



Джейсон Мамоа стал "Человеком года" / GQ Australia