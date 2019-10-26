Джейсон Стэтхэм и его девушка Рози продают дом мечты: цена и фото особняка с частным пляжем

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Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли
Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли / Коллаж: LifeStyle 24

Известная американская пара решила распрощаться с роскошным особняком в голливудском стиле. Розе Хантинготн-Уайтли и Джейсон Стэтхем продают дом, в цену которого входит частный пляж.

На сайте издания Variety появилось объявление о продаже дома известного голливудского актера Джейсона Стэтхэма и его девушки, популярной модели Рози Хантингтон-Уайтли.

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Особняк в Малибу площадью 363 квадратных метра и стоимостью 20 миллионов долларов уже ждет своего следующего владельца. К статусности после 10-летнего проживания там Джейсона Стэтхэма с семьей добавится еще панорамный вид на океан и кусок частного пляжа.

Расположение дома также не может не радовать – вокруг обитают лишь самые популярные знаменитости, поскольку он построен в звездном районе The Malibu Colony.

Особняк оборудован тремя спальнями, тремя ванными комнатами, а также гостевым домом с миникухней и большой гардеробной. Интерьер дома создан в стиле "золотой Голливуд", пол застелен бельгийским дубом, а посреди гостиной размещен огромный камин, что добавляет незаурядного уюта комнате.

Фото: Variety 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Звездная недвижимость Роузи Хантингтон-Уайтли Новости недвижимости мира Новости недвижимости
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