Джейсон Стэтхэм и его девушка Рози продают дом мечты: цена и фото особняка с частным пляжем

Известная американская пара решила распрощаться с роскошным особняком в голливудском стиле. Розе Хантинготн-Уайтли и Джейсон Стэтхем продают дом, в цену которого входит частный пляж.

На сайте издания Variety появилось объявление о продаже дома известного голливудского актера Джейсона Стэтхэма и его девушки, популярной модели Рози Хантингтон-Уайтли.

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Особняк в Малибу площадью 363 квадратных метра и стоимостью 20 миллионов долларов уже ждет своего следующего владельца. К статусности после 10-летнего проживания там Джейсона Стэтхэма с семьей добавится еще панорамный вид на океан и кусок частного пляжа.

Расположение дома также не может не радовать – вокруг обитают лишь самые популярные знаменитости, поскольку он построен в звездном районе The Malibu Colony.

Особняк оборудован тремя спальнями, тремя ванными комнатами, а также гостевым домом с миникухней и большой гардеробной. Интерьер дома создан в стиле "золотой Голливуд", пол застелен бельгийским дубом, а посреди гостиной размещен огромный камин, что добавляет незаурядного уюта комнате.

Фото: Variety