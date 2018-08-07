Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли наконец решили пожениться, – СМИ

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Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли наконец решили пожениться
Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли наконец решили пожениться / www.dailymail.co.uk

Одна из самых эффектных голливудских пар решила покончить с холостяцкой жизнью. Актер Джейсон Стэтхэм и модель Рози Хантингтон-Уайтли до Нового года официально заключат брак.

По информации The Daily Mail, после 8 лет идеальных отношений и рождения сына Джека Оскара голливудские звезды все же решили пойти под венец. Произойдет это до Нового года.

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Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

По словам представителей пары, Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли хотели жениться еще в 2017 году, после рождения сына. Однако тогда модель получила ценный совет от подруги Эль Макферсон. Звезда настаивала, что Рози стоит взять паузу, восстановить свою физическую форму и хорошо все обдумать. Любимая Джейсона Стэтхэма согласилась и не жалеет, что сразу же не пошла под венец.

Эль дала мне совет еще во время беременности – после рождения ребенка взять паузу и привести в порядок ум и чувства. Теперь я очень рада, что на свадьбе будет присутствовать наш малыш, а я буду в прекрасной форме,
– призналась она.

Пока неизвестны детали торжественной церемонии. Однако поклонники Джейсона Стэтхэма и Рози Хантингтон-Уайтли не прекращают отправлять поздравления влюбленным.

Теги: LifeStyle Кино Звездные свадьбы Голливуд Мода
Источник: Lifestyle
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