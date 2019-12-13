Дженнифер Энистон очаровала архивным фото: как знаменитость выглядела в детстве

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Дженнифер Энистон / www.instyle.com

Американская актриса время от времени радует поклонников фотографиями с историей. На этот раз она поделилась на страницах соцсетей фото, на котором еще крохой ждет снег. Ее сосредоточенный вид рассмешил подписчиков и вызвал шквал восторженных комментариев.

Культовая актриса зарегистрировалась в инстаграме только в октябре, однако стремительно смогла собрать свою преданную аудиторию и даже побить мировой рекорд. Однако 50-летняя звезда не спешит делиться деталями личной жизни и довольно редко публикует новые фотографии, чтобы не нарушать границ собственной приватности. Дженнифер Энистон больше по душе поражать поклонников архивными снимками.

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Так, на днях голливудская знаменитость опубликовала детское фото. На черно-белом карде девочка пристально всматривается в окно. Она одета в теплый свитер и шапку, из-под которой выглядывают ее вьющиеся волосы.

Я уверена, что жду снег,
– шутливо обосновала свою сосредоточенность Энистон.

Сеть взорвалась восторженными комментариями от вида милой девочки. Напомним, что ранее Дженнифер Энистон показала свою детскую фотографию, сравнив ее с современной. Звезда доказывает, что даже в свои 50 выглядит потрясающе. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голливуд Дженнифер Энистон
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