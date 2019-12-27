Дженнифер Энистон показала архивное фото с папой
Голливудская актриса Дженнифер Энистон тронула поклонников двумя кадрами, которые сделала со своим отцом – 86-летним Джоном Энистон.
50-летняя Дженнифер Энистон опубликовала на странице в инстаграме архивное фото из своего детства и последнее, которое сделала с отцом во время празднования Рождества.
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"Рождество с одним из моих создателей. Раньше и сейчас. Люблю тебя, папа", – трогательно подписала снимки актриса.
На первом архивном фото маленькая Дженнифер обнимает своего отца Джона и смотрит прямо на камеру. На втором – современная и знаменитая Энистон так же нежно позирует с родственником.
Маленькая Дженнифер Энистон с отцом Джоном / Instagram / @jenniferaniston
Дженнифер Энистон с отцом Джоном / Instagram / @jenniferaniston
Добавим, Дженнифер Энистон регулярно делится с поклонниками архивными фото. Ранее звезда продемонстрировала детский снимок и сравнила его с одним из последних.