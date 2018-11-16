Дженнифер Энистон покоряет сеть в первом официальном трейлере фильма "Dumplin" ( "Пышка")

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Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон / Скриншот из видео

49-летняя американская актриса сыграет интересную роль в киноленте "Dumplin" ( "Пышка"). Первый трейлер к фильму, премьера которого состоится еще до конца 2018 года, появился в сети 14 ноября.

Первые кадры из будущей киноленты "Dumplin" ( "Пышка") были опубликовании в начале ноября. Поклонники Дженнифер Энистон уже в ожидании премьеры с ее участием.

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Официальный трейлер комедии появился на YouTube-канале Netflix. По сюжету фильма "Пышка" Дженнифер Энистон в прошлом победительница конкурса красоты. В настоящем она взрослая женщина и мама дочери Виллоудин Диксон с неидеальными параметрами. У матери и дочери, которую сыграет Дениелл Макдональд, складываются не самые лучшие отношения. Они часто спорят на счет лишнего веса Вилли (именно так называют девушку в близком кругу). У матери Роузи (Дженнифер Энистон) слишком банальные представления о внешней красоте, но ей поручают ответственную миссию – подготовить конкурс красоты для юных девушек. Бунтарка-дочь решает подать заявку на участие, чтобы доказать своей матери, что идеальные параметры – это не главное. Отважный поступок Вилли вдохновляет других девушек и к ее борьбе с стереотипами присоединяются другие жители маленького техасского городка.

Смотреть трейлер к фильму "Dumplin" ( "Пышка") (видео):

Премьера фильма состоится 7 декабря 2018 года.

Теги: Голливуд Кино LifeStyle Дженифер Энистон Анонс
Источник: 24 канал
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